Team Ehingen Urspring verpflichtet De’Quan Abrom

Der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring hat in De’Quan Abrom einen Spieler verpflichtet, der nach drei Jahren am Belmont Abbey College seine Profikarriere in Deutschland startet. Abrom ist 24 Jahre alt und wird damit in der kommenden Saison der älteste Spieler des jungen ProA-Teams sein. Wie der Zweitligist weiter mitteilte, wird der Altersschnitt des Kaders des Teams Ehingen Urspring in der Saison 2020/21 sogar unter 20 Jahre sein.

„Mit De’Quan haben wir einen sehr guten Guard verpflichtet, der sich durch sein Scoring auszeichnet, aber auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. Er ist für seine Körpergröße von 1,88 Metern sehr physisch und weiß, wie er mit Kontakt umgehen muss. Dazu verfügt er über eine exzellente Athletik. In unseren Gesprächen hat er einen tollen Eindruck vermittelt und wir freuen uns sehr, mit ihm zu arbeiten“, sagt Domenik Reinboth, Cheftrainer des Teams Ehingen Urspring.

Abrom spielte in Reihen von Belmont Abbey für ein College in der zweiten NCAA-Division und überzeugte durch starke Statistiken. Vor allem sein Drang, Punkte zu erzielen, sticht besonders heraus. Er erzielte in den drei vergangenen Spielzeiten 19,8 Punkte, dann 24,7 Punkte und in seinem letzten College-Jahr legte er satte 25,6 Zähler im Schnitt auf. Dabei traf er in der Saison 2019/20 aus dem Feld 54,3 Prozent und hinter der Dreierlinie 39,7 Prozent.

„Ich freue mich wahnsinnig auf die kommende Saison und kann es kaum erwarten, nach Ehingen zu kommen und anzugreifen. Ich hoffe, den Fans in Ehingen geht es gut und alle sind während dieser Pandemie gesund“, sagt der US-Amerikaner, der schon voller Vorfreude auf seine Zeit in Ehingen und Urspring ist.