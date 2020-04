Team Ehingen Urspring trauert um Sascha Hupmann

Das Team Ehingen Urspring trauert um einen früheren Spieler und „einen lieben Freund“: Sascha Hupmann. Der 2,16 Meter große Center, der in der Saison 2003/04 für den Zweitligisten Ehingen aktiv war, erlag am Ostersonntag und wenige Tage vor seinem 50. Geburtstag in seinem Wohnort Evansville (USA) einer schweren Nervenkrankheit.

Der gebürtige Münchner habe sich in seiner Basketball-Karriere an zahlreichen Orten der Welt in die Herzen der Menschen gespielt, schreibt das Team Ehingen Urspring: An der University of Evansville im US-Bundesstaat Indiana – zusammen mit Ralph Junge, mit dem Hupmann bereits in seiner Heimatstadt beim DJK SB München-Ost gespielt hatte – sowie bei den Vereinen TVG Trier, Bayer Leverkusen, Alba Berlin, Panathinaikos Athen und Iraklis Thessaloniki spielte Sascha Hupmann auf höchstem Niveau und erzielte zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege. Zusammen mit den Flügelspielern Denis Wucherer und Henning Harnisch sowie dem Aufbauspieler Michael Koch bildete Hupmann den Kern der Leverkusener Mannschaften, die bis 1996 sieben Mal in Folge deutscher Meister wurden. In dieser Zeit wurde Sascha Hupmann auch Nationalspieler. Für Deutschland absolvierte er von 1993 bis 2001 insgesamt 67 Länderspiele und war bei der Weltmeisterschaft 1994 und bei der Europameisterschaft 1997 dabei.

Zum Ende seiner Laufbahn war es ihm eine Herzensangelegenheit, dem blutjungen „Ehinger Baby-Express“ unter in dessen erster Saison in der zweithöchsten Spielklasse zu helfen und seine Erfahrung und Einstellung an die jungen Urspringer weiterzugeben – trainiert wurde die Mannschaft von Ralph Junge, dem Hupmann auch freundschaftlich sehr verbunden war. Am Ende der Saison 2003/04 feierte man gemeinsam eine noch bis heute legendäre „Nicht-Abstiegs-Party“, der Sascha Haschmann ebenfalls seinen ganz persönlichen Stempel aufdrückte.

Sascha Hupmann lebte mit seiner Familie in Evansville und arbeitete bis zum Ausbruch seiner Krankheit an einer Schule. Er hinterlässt seine Ehefrau Brooke und den gemeinsamen, 17-jährigen Sohn Noah, der die Leidenschaft seines Vaters für Basketball teilt und ähnliche Voraussetzungen für eine große Karriere mitbringt.