Team Ehingen Urspring: Mit Energieleistungen in die Play-offs

Erst Nichtabstieg, dann Play-offs: Einige Wochen nach ihrem vorrangigen Saisonziel haben die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring erreicht, womit vor der Saison kaum jemand gerechnet hatte. Nach dem 89:81 am vorletzten Hauptrundenspieltag gegen die Gladiators Trier ist klar: Erstmals seit der Saison 2013/14 erreichten die Steeples in der ProA wieder die Meisterrunde der besten acht Mannschaften. Mit einer Energieleistung hatte sich das Team von Trainer Domenik Reinboth schon eine Woche zuvor in Rostock und nun auch gegen Trier durchgesetzt – trotz der Personalprobleme.

Die Steeples boten gegen die Gladiators am Freitagabend gerade einmal acht Spieler auf, einschließlich der NBBL-Talente Kevin Strangmeyer und Tim Martinez. In Rostock waren es auch nur acht gewesen und in Halbzeit zwei noch sieben, nachdem sich Tim Hasbargen zu Beginn des dritten Viertels verletzt hatte und Seger Bonifant von Vornherein ausgefallen war. Bonifant (Bänderdehnung) und Hasbargen (Bänderrisse im Sprunggelenk) waren gegen Trier in der Halle, aber lediglich Zuschauer. Während man auf die Rückkehr des US-Amerikaner spätestens zu den Play-offs hofft, ist für Hasbargen die Saison nach eigenen Worten „ziemlich wahrscheinlich“ gelaufen. „Für mich geht es erst mal darum, dass ich die Krücken wieder loswerde“, so Hasbargen.

Vertrauen in die Mannschaft

Ausgerechnet die Schlussphase der Saison mit dem Höhepunkt Play-offs verpasst der 23-jährige Hasbargen, der für Trainer Reinboth in der Stammformation gesetzt war und viel zur starken ProA-Runde der Steeples beigetragen hatte. Nun, da er nicht mehr auf dem Platz steht, fiebert er von der Seitenlinie aus mit. Gegen Trier erlebte Tim Hasbargen, wie seine Mannschaft in der ersten Halbzeit teilweise deutlich führte und wie dann der Gegner im dritten Viertel herankam und sogar ausglich. In dieser Phase „habe ich leicht zu schwitzen angefangen“, sagt Hasbargen. Aber nur leicht, denn seine Zuversicht in die Teamkollegen blieb groß, den Glauben an den Erfolg seiner Mannschaft verlor er auch in der kritischen Phase nicht. „Wenn man gesehen hat, was sie davor gemacht haben.“

Die Steeples hatten die Gäste aus Trier in der ersten Halbzeit überrumpelt und zur Pause mit 55:43 geführt. „Wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war unglaublich“, sagte Trainer Reinboth, der im ersten Viertel auch den erst 16-jährigen Tim Martinez eingesetzt hatte – zwar nur kurz, aber lang genug, dass Reinboth den jungen Spieler in der öffentlichen Pressekonferenz hervorhob. „Tim hat nur 1:20 Minuten gespielt, aber er kommt rein und macht was Gutes“, so Reinboth. Zudem habe sein Einsatz einem der Stammkräfte eine Pause verschafft und „Luft, die wir dann hinten raus hatten“.

Nachdem es im dritten Viertel noch einmal eng geworden war und die Partie auf der Kippe stand, legten die Steeples im Schlussabschnitt zu und bauten den Vorsprung auf 13 Punkte aus – am Ende waren es acht, doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Die Steeples wollten – wie schon eine Woche zuvor in Rostock – den Sieg unbedingt. Auch angesichts der Ausfälle wollten die Spieler zeigen, dass sie als Mannschaft nicht kleinzukriegen sind. „Wir wussten ja, dass zwei Spieler fehlen und so hat sich jeder Einzelne noch ein bisschen gesteigert“, sagte Tanner Leissner, gegen Trier mit 21 Punkten erfolgreichster Werfer der Steeples.

Ihm stand Daniel Monteroso mit 20 Punkten kaum nach. Schon in Rostock mit 21 Zählern hatte Monteroso viel zum Sieg beigetragen, nachdem er bis dahin weniger Einsatzzeit bekommen hatte. Er musste zurückstehen, obwohl er in der Vorbereitung oft treffsicherster Werfer gewesen war – nachdem in Rayshawn Simmons kurz vor Saisonbeginn ein neuer Spielmacher zum Team gestoßen war und in den ProA-Spielen nicht nur Simmons, sondern auch Distanzschütze Seger Bonifant und Tanner Leissner, der unterm Korb unverzichtbar ist, überzeugten, blieb Monteroso als viertem US-Amerikaner im Kader anfangs meist nur der Platz auf der Bank – weil laut Liga-Regeln immer zumindest zwei deutsche Spieler auf dem Feld stehen müssen. Klaglos akzeptierte er die Rolle.

„Sehr gute Teamchemie“

Man nimmt es Tim Hasbargen ab, wenn er sagt, dass er sich für seine Teamkollegen freue, die aufgrund der Verletzungen nun ihre Chance erhalten, und man glaubt ihm auch, wenn er von einer „sehr guten Teamchemie“ spricht. „Wir verstehen uns untereinander.“ Anders wären die vielen Erfolge in dieser Saison wohl auch nicht möglich gewesen. 17 Siege in 29 Hauptrundenspielen weist die Bilanz der Steeples auf, womöglich kommt noch Nummer 18 hinzu – am Samstag, 23. März, 19.30 Uhr, steht das Derby beim Tabellenzwölften Kirchheim an, für den es nur noch ums Prestige geht, aber nicht mehr um die Play-offs.

In Kirchheim anzutreten und zu wissen, dass man selbst bereits für die Meisterrunde qualifiziert ist, war das Ziel. „Wir wollten es in der eigenen Hand haben und selbst entscheiden“, sagt Tanner Leissner nach der geglückten Play-off-Qualifikation. Sich nicht darauf verlassen zu müssen, was in anderen Hallen geschieht und abhängig zu sein von anderen Ergebnissen – das haben die Steeples mit den beeindruckenden Siegen gegen Rostock und Trier erreicht.