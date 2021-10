Ehingen Urspring holt sich zwei neue Amis ins Team

Das Das Team Ehingen Urspring hat am Freitag die Verpflichtung von zwei Spielern bekannt gegeben. Die ProA-Basketballer haben Guard Tyler Cheese und J.R. McCallum unter Vertrag genommen.

Tyler Cheese lief in der laufenden Saison für KK Pelister Sport Bitonal in Mazedonien auf. Nach einer Einigung mit dem dortigen Verein, wechselt er nun ins schwäbische Ehingen. Seine College-Karriere verbrachte Cheese an der University of Akron. Dort erzielte der Linkshänder in seinem finalen College-Jahr im Schnitt 15,7 Punkte und 4,8 Rebounds pro Partie.

„Bin begeistert“

„Ich freue mich hier in Ehingen zu sein und bin begeistert von der Möglichkeit, in Deutschland in der ProA auf Korbjagd zu gehen. Ich wurde sehr herzlich willkommen geheißen von einem Mitspieler, dem Trainerstab und dem gesamten Verein. Antonio hat sich bereits vor meinem Ankommen persönlich gemeldet und schnell für eine tolle Atmosphäre gesorgt“, sagt der Neuzugang.

Seine erste Profistation in Europa trat der Amerikaner dann in Italien an. In der ersten italienischen Liga bestritt er für den renommierten Club Treviso allerdings nur drei Spiele, eher es in nach Finnland in die dortige erste Liga verschlug. „Tyler ist ein sehr guter Scorer. Wir haben uns intensiv darum bemüht, jemanden zu finden, der sich schnell bei uns einfügen wird. Wir hoffen, dass ist uns mit Ty gelungen“ , sagt Headcoach Felix Czerny.

Zuletzt in New York

J.R. McCallum hatebenfalls einen Vertrag bei Ehingen Urspring unterzeichnet. McCallum ist 2,03 Meter groß, stammt aus North Carolina und lebte zuletzt in New York. Mit seinen 25 Jahren hat er bereits Profi-Erfahrung in der portugiesischen Liga gesammelt.

Dort spielte er für das Team aus Terceira und erzielte dort im Schnitt 15,9 Punkte und 11,1 Rebounds. Dazu blockte der athletische Forward 1,7 Würfe des Gegners. Vor seiner Zeit auf der iberischen Halbinsel ging McCallum an das LaGrange College. Dort überzeugte der Shotblocker mit seiner Athletik und blockte 3,8 Würfe pro Partie. In dieser statistischen Kategorie führte er seine Division an und stellte mit 138 Blocks in einer Saison einen neuen Schulrekord an seinem College auf.

Hungrige Mannschaft

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, das Trikot von Ehingen und Urspring zu tragen. In den Gesprächen mit Felix Czerny hat es schnell gepasst und ich werde auf dem Feld alles geben, um dem Team zu helfen. Wir sind eine junge, hungrige Mannschaft und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese Identität weiter zu festigen“, sagt der Neuzugang. „J.R. ist ein Athlet, der uns besonders im Rebounding und dem Beschützen unseres Korbes helfen wird. Er ist heiß auf eine Chance und wir glauben, dass es sehr gut zusammenpassen kann“, sagt Headcoach Czerny.