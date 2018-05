Team Ehingen Urspring: Erste Personalfragen sind geklärt

Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring haben die ersten Pflöcke für die Spielzeit 2018/19 gesetzt: Domenik Reinboth bleibt Trainer, zudem werden Kevin Yebo und Kevin Strangmeyer weiter das Trikot der Steeples tragen. Die Verantwortlichen hoffen, dass weitere Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison ihre Zusage geben. „Unser Wunsch ist, dass noch mehr bleiben“, sagt Teammanager Nico Drmota.

Die Personalplanung beginnt vielversprechend: Der 22-jährige Kevin Yebo, der bei den Steeples noch einen Vertrag für die ProA hat (nicht aber für die ProB) und der 17-jährige Kevin Strangmeyer, der in Urspring weiter zur Schule geht und in der vergangenen Saison neben Einsätzen für das NBBL-Team auch in 22 der 30 Spielen von Ehingen Urspring im Zweitliga-Kader war (und durchschnittlich acht Minuten pro Partie auf dem Feld stand), gehörten in ihrer ersten ProA-Saison zu den Entdeckungen – nicht nur teamintern. Yebo, im Sommer 2017 aus der Regionalliga zu den Steeples gekommen, sorgte sogar derart für Furore, dass ihn die Liga als einen von fünf Kandidaten für die Auszeichnung als Youngster des Jahres auswählte. Von beiden Spielern erhofft man sich den nächsten Schritt in der Entwicklung – insbesondere von Yebo, der in eine Führungsrolle hineinwachsen soll. „Er wird ein richtig guter Spieler, seinem Potenzial sind keine Grenzen gesetzt“, so Drmota. „Aber er muss konstantere Leistungen bringen.“

Ebenfalls auf sich aufmerksam gemacht hat Sebastian Schmitt (22), der bei seinem Wechsel nach Ehingen ebenfalls kaum Zweitliga-Erfahrung vorzuweisen hatte. Schmitt bekam rund 27 Minuten Einsatzzeit pro Spiel, erzielte knapp sechs Punkte und vier Assists pro Partie. Ihn würden die Steeples gern halten, das lässt Drmota durchblicken. „Basti ist ein Thema.“

Aber auch mit anderen Spielern aus dem Kader 2017/18 wollen die Verantwortlichen über einen Verbleib sprechen – dazu zählt der US-Amerikaner Seger Bonifant, der aus Spanien gekommen war, in seinem ersten Jahr in Deutschland überzeugte (12,5 Punkte pro Spiel) und mit seiner Einstellung und seinem Trainingsfleiß beeindruckte. Auch über Devon Moore, der schon einige Spielzeiten bei den Steeples war, werde man sich Gedanken machen.

Nicht zu halten ist dagegen ProA-Topscorer Davonte Lacy (18,5 Punkte pro Spiel), der selbst unmittelbar nach der letzten Partie Ende März weitergehende Ambitionen äußerte. Auch der bundesligaerfahrene Achmadschah Zazai, der im Winter nach der Verletzung von Devon Moore verpflichtet wurde und das Team führte, wird im Sommer nicht zurückkehren. Beide wären auch nicht mehr für das Gehalt der vergangenen Saison zu haben, das ist Drmota klar. Den Ehinger Finanzrahmen würden sie sprengen.

Sicher ist, dass das Steeples-Team auch 2018/19 mit etlichen Talenten aus Urspring bestückt sein wird – neben dem gesetzten Strangmeyer kommen Lucas Loth, Franklyn Aunitz (beide schnupperten schon ein wenig Zweitliga-Luft) und der gerade ins NBBL-Alter gekommene Mathias Groh infrage.

Reinboth war Wunschkandidat

Fest steht auch, dass Domenik Reinboth Steeples-Trainer bleibt – er geht damit in seine vierte Saison als Chefcoach des Teams Ehingen Urspring. Reinboth war der Wunschkandidat des Vereins, laut Teammanager Drmota wurde kein anderer Trainer kontaktiert. Eine Vertragsverlängerung sei für Reinboth keine Frage von ProA oder ProB gewesen, sondern der Perspektiven und der strukturelle Weiterentwicklung des Vereins.

Das scheint zu passen.