TC unterliegt der TSG Backnang I knapp

Auch am vierten Spieltag in der Herren-Württembergliga ist der TC Ehingen sieglos geblieben. Beim Auswärtsspiel gegen die TSG Backnang I musste sich das Team um Chef-Trainer Jiri Heinisch knapp mit 5:4 geschlagen geben. Damit bleibt die Mannschaft aus Ehingen das Schlusslicht der Tabelle.

Einzelne kleine Punkte seien es gewesen, die am Sonntag zum ersten Sieg in dieser Saison für die Herren des TC Ehingen gefehlt haben, sagt Chef-Trainer Jiri Heinisch nach dem Auswärtsspiel. „Auch wenn es knapp war, haben wir es leider wieder nicht geschafft zu gewinnen“, schickt er hinterher. Dabei habe es nach den drei Doppel gar nicht schlecht für die Ehinger ausgesehen. „Da haben wir 2:1 geführt“, so Heinisch.

Blatt wendet sich

Bei den Einzel habe sich das Blatt dann allerdings zu Gunsten der Gastgeber gewendet. Gleich zweimal waren die Ehinger Tennis-Herren im Match-Tie-Break unterlegen. Sodass die Partie letztlich in einem knappen und umso ärgerlicheren 5:4 endete. „Uns hat eigentlich nur ein Punkt zum Sieg gefehlt“, betont Jiri Heinisch. Die Mannschaft müsse Matchbälle einfach besser nutzen. Gerade wenn die Niederlagen so knapp seien, seien sie besonders ärgerlich. „Gerade solche Spiele müssen wir eigentlich gewinnen“, betont Heinisch.

Nach dem vierten sieglosen Spiel ist der TC Ehingen weiterhin Schlusslicht der Württembergliga. „Das bedeutet, dass wir die drei Spiele, die jetzt noch kommen, auf jeden Fall gewinnen müssen“, gibt Heinisch die Marschroute für die kommenden Partien vor.

Die Ergebnisse

Einzel: Maximilian Hepp vs. Karel Vesecky (3:6/6:3/11:9); Florian Jakob vs. Markus Bartosch (6:3/6:2); Kay Bartmann vs. Petar Trendafilov (6:2/6:3); Gil Uwe Grund vs. Maximilian Boewer-Stelter (4:6/5:7); lmar König vs. Christopher Waite (6:3/1:6/10:12); Jakub Jiricka vs. Jiri Heinisch (6:1/2:6/10:2)

Doppel: Florian Jakob + Gil Uwe Grund vs. Karel Vesecky +Petar Trendafilov (3:6/2:6); Maximilian Hepp + Elmar König 1 vs. Markus Bartosch + Jiri Heinisch (6:4/4:6/10:1); Kay Bartmann + Jakub Jiricka vs. Maximilian Boewer-Stelter + Christopher Waite (6:4/1:6/6:10)