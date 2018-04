TC Ehingen startet in die Sandplatzsaison

Bei strahlendem Sonnenschein ist der TC Ehingen am vergangenen Samstag zusammen mit der ökumenischen Hospizgruppe Ehingen bei einem gemeinsamen Sponsorenlauf in die Saison gestartet. Anlass war das 20-jährige Bestehen des Fördervereins der Hospizgruppe.

Stellvertretend für den Förderverein waren Heidi Schrade und Gabi Haser anwesend. Der Tennisclub freut sich , das man diese sehr wichtige Tätigkeit im Rahmen der Saisoneröffnung unterstützen konnte und bedankt sich bei den Sponsoren für die Unterstützung. Der Erlös für die Hospizgruppe wird bei der Jubiläumsfeier des Fördervereins vom Vorsitzenden des TC Ehingen, Reinhold Haser, überreicht.

Mit einer kurzen Rede eröffnete der Vorsitzende Reinhold Haser den Sponsorenlauf. 33 Kinder und Jugendliche, Spieler der ersten Mannschaft und Trainer Jiri Heinisch umrundeten unter den Anfeuerungsrufen zahlreicher Clubmitglieder die Strecke um die TC Anlage. Mit dem Erlös der Läufer wird auch die Jugendförderung unterstützt, um dem TC Nachwuchs die Möglichkeit zu geben, die technischen Fähigkeiten zu verbessern und die Trainingsinhalte zu vertiefen. Insbesondere TC-Trainer Jiri Heinisch erhofft sich durch die Jugendförderung eine weitere Verbesserung der Spielstärke des TC Nachwuchses und einen noch größeren Aufschwung der Jugendarbeit. Großen Zuspruchs erfreute sich auch in diesem Jahr das beliebte Bändelesturnier, traditionell im Mixed-Modus ausgetragen, unter der Leitung von Breitensportwart Rex Röttgers. Mit zahlreichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in wechselnden Paarungen waren alle zur Verfügung stehenden Plätze belegt. Parallel zum Bändelesturnier gab es für die Jugend ein schönes Grillfest. Im Anschluss eröffnete der Vorsitzende des TC Ehingen, Reinhold Haser, im gefüllten Clubhaus offiziell die Sommersaison. Haser lobte die offene Haltung der TC Mitglieder und die freundschaftliche Atmosphäre, die es jedem neuen Mitglied leicht mache, sich beim TC wohlzufühlen. Er appellierte, das harmonische Clubleben weiterhin gut zu pflegen und lobte gleichzeitig das große Engagement der vielen Helfer, die sich beim TC mit und ohne Ehrenamt ins Clubleben einbringen, hervor. Hierbei würdigte der Vorsitzende insbesondere die Leistungen von Platzwart Claudio Nicolao, der zusammen mit Karl Geiger in tagelanger Arbeit die TC Anlage perfekt für den Saisonstart präpariert hatte. Außerdem dankt Reinhold Haser den TC Hauptsponsoren.

Gemeinsam ließen die TC Mitglieder im Clubhaus bei Bewirtung von Moni Barensteiner und ihrem Team den Abend ausklingen. Die wichtigsten Informationen rund um den TC sollen auch weiterhin zeitnah auf der Homepage www.tc-ehingen.de zu finden sein. In diesem Jahr stehen wieder eine Reihe vielfältiger Events auf der TC Anlage an. Von der Jugend über den Breitensport bis hin zum aktiven Spitzensport wird für jeden etwas geboten. Tennis auf hohem Niveau erwartet alle Zuschauer traditionell auf der TC-Anlage.