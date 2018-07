TC Ehingen muss mit dem Abstieg planen

Mit einer 3:6-Niederlage gegen den TC Markwasen Reutlingen I haben die Württembergliga-Herren des TC Ehingen quasi keine Chancen mehr auf den Klassenerhalt. Die fünfte Niederlage in Folge war aber laut Cheftrainer Jiri Henisch „wieder einmal vermeidbar“.

„Diese Niederlage bedeutet den Abstieg“, sagt TC-Cheftrainer Jiri Heinisch, der am Sonntag zwar an der Seite von Markus Bartosch im Doppel begann, seine Position sechs dann aber in den Einzeln für den Ehinger Philipp Kober räumte. „Philipp hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Zwar hat er den ersten Satz mit 0:6 verloren, den zweiten aber 6:3 gewonnen und erst knapp im Match-Tie-Break verloren“, gab es Lob für die eigentliche Nummer eins der zweiten Herrenmannschaft und TC-Urgestein Kober.

Mit der Niederlage ist nun klar, dass sich der TC Ehingen nach einem Jahr Württembergliga wieder verabschieden muss.

Am kommenden Wochenende wartet ein Doppelspieltag auf die Herren. Bereits am Samstag empfängt der TC den Ligaprimus und Aufstiegsaspiranten TA SV Leingarten I, die bisher eine 5:0-Bilanz haben. Am Sonntag müssen die Ehinger dann zum letzten Saisonspiel nach Böblingen.

„Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz des Abstieges gut. Jeder von uns freut sich auf jedes Spiel in der Württembergliga. Das sind einfach tolle Erfahrungen“, sagt Cheftrainer Heinisch.