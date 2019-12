TC Ehingen hat einen neuen Vorsitzenden

Der Tennisclub Ehingen hat einen neuen Vorsitzenden. Nach dem Rücktritt von Reinhold Haser wählten die Mitglieder bei ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung im Clubhaus des TC Ehingen Joachim Wiesenfarth zum Vorsitzenden. Neben Wahlen gab es Ehrungen und Rückblicke auf die vergangene Saison.

In seiner Begrüßungsrede zog der stellvertretende Vorsitzende Jiri Heinisch eine positive Bilanz der sportlichen Entwicklung des Tennisclubs in den letzten Jahren. So biete der TC jedem Tennisspieler, von der Jugend über den Leistungs- bis zum Hobbysport, die Möglichkeit, den Tennissport auf seinem Niveau zu betreiben, so Heinisch. Die 18 gemeldeten Mannschaften in der Saison 2019 sind auch ein Beleg dafür, dass die vielfältigen Angebote von den Mitgliedern angenommen werden.

Schatzmeister Claudio Nicolao verkündete 33 Eintritte in der abgelaufenen Saison, die die Mitgliederstruktur weiter verjüngen und den TC in der Zukunft auf eine gesunde Basis stellen. Zudem gab Nicolao einen Überblick über den Stand der Finanzen sowie über Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Geschäftsjahres. Ziel für 2020 ist ein ausgeglichener Haushalt.

Christian Piesker, Sportwart der Aktiven, berichtete über eine durchwachsene Saison. Die Herren I steigerten sich nach dem Stotterstart mit zwei Niederlagen aus zwei Partien und belegten in der ausgeglichenen Oberliga mit acht Teams Platz vier. Die Damen I standen am Ende der Verbandsliga-Saison auf einem Abstiegsplatz. Zwei 4:5-Niederlagen, bei denen das Glück den TC-Damen nicht wohl gesonnen war, hatten den Abstieg besiegelt. Den Herren II, oft nicht in Bestbesetzung, gelang es nicht, den Abstieg aus der Bezirksoberliga abzuwenden. Wie gut sich der TC als Turnierveranstalter etabliert hat, beweisen die hohen Anmeldezahlen bei den zahlreichen LK-Tagesturnieren.

Joachim Wiesenfarth, verantwortlich für den Seniorenbereich, informierte die Mitglieder darüber, dass in den fünf Mannschaften des Seniorenbereichs rund 40 Mitglieder in ihren jeweiligen Teams für den TC spielten und damit den Verein auch nach außen repräsentierten. Gleich im ersten Jahr gelang den Damen 50 der Aufstieg von der Bezirksoberliga in die Verbandsliga. Die Damen 40 wurden Dritte in der Bezirksliga. Nachdem die Herren 40 anfänglich Lehrgeld bezahlt hatten, waren deutliche Fortschritte auch spielerisch erkennbar; sie belegten den dritten Platz in der Bezirksklasse. Bei den Herren 50 standen in der starken Siebener-Gruppe mit vier Absteigern vor Beginn der Runde die Zeichen auf Abstieg und Platz fünf bedeutete auch den Gang in die Bezirksliga. Besonders würdigte Wiesenfarth die Herren 75: Nach vielen Aufstiegsjahren belegten sie in der höchsten Spielklasse in Württemberg, in der Württembergstaffel, souverän Platz drei und blieben in der Liga. Christian Piesker und Joachim Wiesenfarth würdigten Claudio Nicolao und Karl Geiger, die für die Verbandsspieltage und die Turniertage die Tennisplätze top präpariert hatten.

Jugendsportwartin Natalie Lengler berichtete über die erfolgreiche Saison der Jugend. Sowohl in den Mannschaftswettbewerben als auch bei den Turnieren überzeugte die TC-Jugend. Der Aufstieg der Junioren nach einem 8:1 gewonnenen Entscheidungsspiel gegen den TC Bad Schussenried in die Verbandsliga war eine der vielen herausragenden Leistungen. Aber nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite ist der TC Ehingen in der Jugendarbeit gut aufgestellt. Rund 90 Kinder und Jugendliche nehmen regelmäßig am Training teil. So umfasst das Programm von Chefcoach Jiri Heinisch neben Technik- und Taktiktraining betreutes Spielen, Schnuppertraining, zahlreiche Tenniscamps und Turniere während der Ferien.

Über die Hobbymannschaft sowie die Bändelesturniere informierte Breitensportwart Rex Röttgers.

Im Zentrum der Versammlung standen Wahlen von Vorstandsmitgliedern und Beschlüsse über Satzungsänderungen. Jiri Heinisch informierte die Mitglieder über den Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden Reinhold Haser und würdigte dessen Arbeit für den TC. Als neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder für die restliche Amtsperiode einstimmig Joachim Wiesenfarth, der sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bedankte und in seiner Antrittsrede das übergeordnete Leitziel des Vereins – ein vielfältiges sportliches Angebot in stets gemeinschaftlicher Atmosphäre – hervorhob. Insbesondere sei es hierfür erforderlich, eine lebendige Kommunikationskultur zu pflegen. Der TC sei für ihn eine große Gemeinschaft, in der sich der eine für den anderen einbringe. Wiesenfarth appellierte an alle Clubmitglieder, ihr Engagement für den Verein beizubehalten und zu vertiefen. Nach der einstimmigen Annahme der Satzungsänderungen durch die Mitglieder wurde Karl Geiger, der sich schon viele Jahre im technischen Bereich des TC verdient gemacht hat, einstimmig zum Technischen Vorsitzenden des TC gewählt.