Tausendfache Freude geschenkt

Petra Germowitz, Konrektorin der Michel-Buck-Schule, ist sehr stolz. Ihre Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen elf Jahren insgesamt rund 1000 Herzkissen für die Brustkrebspatientinnen in der Frauenklinik Ehingen genäht.

Die Schülerinnen, die Ende 2011 die ersten Kissen in der Klinik übergaben, sind längst erwachsen und seither haben alle Klassen ihre eigenen Herzkissen hergestellt. Laut Pressemitteilung ist die Produktion der Herzkissen inzwischen ein fester Bestandteil im Schulleben und Teil der Bildungspartnerschaft zwischen der Einrichtung und dem Alb-Donau Klinikum Ehingen.

Herzkissen sollen helfen, den Druckschmerz nach einer Brust-Operation zu mildern. Sie werden mit längeren Ohren genäht und können so bequem in die Achselhöhle geklemmt werden. Die Dänin Nancy Friis-Jensen hat diese Idee aus den USA mitgebracht und in Europa verbreitet.

Die jetzt überreichten 85 Kissen wurden im vergangenen Schuljahr von Schülerinnen und Schülern der damaligen Klassen 9 und 10 der Schule angefertigt. Auf dieses Mal wurde die Arbeit in die Arbeitsschritte Schnittaufzeichnen, Zuschnitt, Nähen und Stopfen der Kissen aufgeteilt. So konnten die Kissen fast wie am Fließband produziert werden.

Viel wichtiger sei es für die Schülerinnen jedoch gewesen, Aufgaben übernehmen, die ihnen besonders lagen, und zu sehen, dass man im Team besonders gut zusammenarbeiten könne. Auch beteiligten sich zahlreiche Lehrkräfte an dem Projekt. Sie nahmen Herzkissen mit nach Hause, um die Wendeöffnungen dort von Hand zu schließen.

Drei Schüler kamen am Montag mit ihrer Hauswirtschaftslehrerin Patricia Krais und Petra Germowitz ins Alb-Donau Klinikum Ehingen, um die liebevoll hergestellten Kissen persönlich zu überreichen.

Die Stoffe sind fröhlich bunt und bringen dadurch Farbe und Freude in den Krankenhausalltag. Ein kleines Label an jedem einzelnen Kissen zeigt ihnen, dass das Kissen aus der Michel-Buck-Schule kommt. Die Kissen erfüllen laut Mitteilung zwei wichtige Funktionen– eine funktionale und eine emotionale. Nach der Operation brauchten die Patientinnen eine gewisse Kompression im OP-Gebiet. Die Herzkissen hätten sich da sehr bewährt, denn ihr Druck sei nicht zu stark und nicht zu schwach. Doch auch emotional würden die Patientinnen enorm profitieren. Denn für sie beginnt mit dem Krankenhausaufenthalt eine weitere Phase der Angst. Zur Angst vor der Narkose und OP komme die Ungewissheit, wie die weiteren Behandlungsschritte vertragen werden.

Beim Anblick der fröhlich bunten Kissen huscht vielen Patientinnen ein Lächeln ins Gesicht. Dieses handgenähte Geschenk gibt ihnen in einer seelischen Ausnahmesituation Zuversicht und Kraft und könne ganz neue Kräfte freisetzen. Besonders schön an diesem Gedanken ist, dass sich junge Menschen, denen man oft Egoismus und Desinteresse vorwerfe, für ein soziales Projekt engagiert und damit vielen Frauen eine Freude bereitet haben.