Tanzgruppen unterhalten bei Griesinger Kinderfasnet

Kurz vor Ende der diesjährigen Fasnetssaison haben auch die Griesinger Kinder am Dienstagnachmittag ihre Kinderfasnet gefeiert. Dank der Organisation der Sportgemeinschaft Griesingen war wieder ein nettes Programm vorbereitet worden.

Los ging’s mit gemeinsamen Spielen auf der Bühne der Mehrzweckhalle. Musikalisch wurden sie mit Faschings- und Tanzliedern begleitet, die zwei Mitglieder der SG via Musikanlage beisteuerten. Vor dem offiziellen Beginn sorgten die Kinder mit Laufen, Hüpfen und Toben auf der Bühne und im Saal für eine richtig gute Stimmung zum Programmbeginn. Bei den Spielen durfte die obligatorische „Reise nach Jerusalem“ nicht fehlen. Für denjenigen, der in einer Runde keinen Stuhl erwischte, gab’s als Entschädigung Süßigkeiten. Das funktionierte so lange, bis der letzte Stuhl den Sieger bestimmte. Es folgte der Ententanz, bei dem die Kinder voll motiviert mitmachten.

Für das nächste Spiel teilten sich die Kinder in zwei Gruppen auf. Hierbei mussten sie aufgeblasene Luftballons so lange in der Luft bewegen wie möglich. Vier Mütter halfen bei dem nächsten Spiel, indem sie bei jeder der zwei Gruppen eine Wäscheleine hielten, damit die Kinder daran Stofffetzen aufhängen konnten. Dieses Mal gewann die Gruppe, die am schnellsten alle 50 vorbereiten Stofffetzen aufgehängt hatte. Zum Thema „Berufe“ holten die Kinder für ein großes Kreuzworträtsel die notwendigen Buchstaben aus dem Saal, um die gesuchten Berufe Buchstabe für Buchstabe zu komplettieren.

Dann folgte die Vorführungen der verschiedenen Turnerkinder. In drei Altersklassen tanzten die Zwergen-turner, die Kinderturner und die Tanzmäuse. Als nächstes traten die Smiley Dancer, Happy Feet, Locapt und die Pintas auf. Den Abschluss der Tanzgruppen machten die im weiten Umkreis bereits bekannte Tanzgruppe Griesinger Dance Emotion.