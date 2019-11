Tannengrün verströmt vorweihnachtliche Düfte

So gut und würzig wie vor dem ersten Advent riecht es das ganze Jahr nicht im Marienheim. Dort entstehen dann Adventskränze und Gestecke, die beim Basar am Samstag, 30. November, ab 13 Uhr reißenden Absatz finden werden. 22 Kränze und 18 Gestecke haben Elisabeth Treß, Hanne Lemmle, Hanneloren Mattenschlager, Lydia Münz und Rosemarie Schmid seit Montag gefertigt. Die Tannen haben sie aus ihren eigenen Gärten geholt, geschmückt sind sie mit Naturmaterialien, aber auch mal etwas Silber oder goldener Glitzer ist dabei. Die Kerzen sind klassisch rot oder weiß. Am Mittwoch wollen sie fertig werden, den Keller aufräumen und dann müssen die Brötle, die die Frauen vom Frauenbund gebacken haben, verpackt werden. Außerdem werden wieder kleine Bastelarbeiten und vor allem die Fasnetfiguren verkauft. Der Erlös soll benachteiligten Frauen und Kindern in der Region zugutekommen. Auch das Frauenhaus in Ulm und eine Mädchenschule der Vinzentinerinnen in Tansania sollen bedacht werden.