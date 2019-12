Die Fußballerinnen des Jahrgangs 2005 sind nach einem letzten gemeinsamen Training in der neuen Sporthalle in Sigmaringendorf aus der Regionalfördergruppe Süd-Sigmaringen verabschiedet worden. Siegfried Hummel (Rißtissen) dankte der Trainerin Rosi Fröhlich (Veringenstadt) für die sportliche Leitung in den vergangenen zwei Jahren und den Mädchen, dass sie zur Regionalfördergruppe Süd gekommen sind. Hummel würdigte auch das Engagement der Eltern, die teilweise weite Strecken absolvieren müssten. Viele der Eltern der Spielerinnen waren auch zur Verabschiedung gekommen. Positiv wertete das Trainerduo Fröhlich/Hummel, dass einige Mädchen in höherklassigen Mannschaften spielen und dass einige Spielerinnen dem WFV- und DFB-Kader angehören. Man erinnerte sich an die Erfolge an der Sportschule Ruit und auch bei den IBFV-Turnieren sowie bei privaten Hallenturnieren, bei denen die Mannschaft der Regionalfördergruppe ein gern gesehener Gast ist. Nicht unerwähnt blieb die jährliche Fahrt an Ostern, die viel zur Kameradschaft beigetragen hat. Für die Spielerinnen gab es beim letzten Training noch ein persönliches Abschiedsgeschenk, das Rosi Fröhlich mit persönlichen Worten übergab. Aber auch die Nachwuchsfußballerinnen mit ihren Eltern hatten sich nicht „lumpen“ lassen: Mit Geschenken verabschiedeten sie sich vom Trainer-Duo. Unter den verabschiedeten Spielerinnen waren auch Elisa Benkendorf (SSV Emerkingen/SV Alberweiler), Leticia Schäfer (TSG Ehingen), die zusammen mit Laura Renn (SV Muttensweiler) davor auch der Talentfördergruppe Donau/Riß angehört hatte.