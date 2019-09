Talent und harte Arbeit

Wenn man Kristina Schlecker fragt, was nötig ist, um eine gute Voltigiererin zu werden, lautet die Antwort: „Teamgeist“. Genau diesen Teamgeist hat Schlecker zur Genüge, die 20-Jährige aus Ehingen startet in der zweithöchsten Klasse. Kristina Schlecker hat nicht nur Talent, sie arbeitet auch hart daran, immer besser zu werden. Und sie hat den Ehrgeiz, die geforderten Elemente in der Klasse M perfekt zu beherrschen. Wenn sie sich aufs Pferd schwingt, wirken ihre Bewegungen fließend und ohne Zögern präsentiert sie die anspruchsvollen Aufgaben. Jedes Mal aufs Neue zeigt sie, dass sie eine ernstzunehmende Konkurrentin ist und man an ihr nicht so schnell vorbeikommt.

Angefangen mit dem Voltigieren hat Kristina Schlecker, als sie vier Jahre alt war. Ihre Mutter ist zugleich ihre Trainerin und longierte schon in jungen Jahren ihre eigene Schwester, die 1986 bei den ersten Voltigier-Weltmeisterschaften am Start war. Nun gibt sie ihre Erfahrungen an die Tochter weiter, die nach einer Pause im Jahr 2014 wieder angefangen hat und seit 2016 in den Einzelprüfungen startet. Übungen wie Stehen und Fahne sind für sie inzwischen eine Leichtigkeit, auch wenn es viel Training erforderte.

Nach der Realschule ging der Weg über das Berufskolleg in die Ausbildung, die Schecker im nächsten Jahr abschließen wird. Zwar ist die Ausbildung zeitaufwendig und lässt unter der Woche kaum Zeit fürs Training, dafür trainiert Kristina Schlecker am Wochenende noch härter, um die Zeit aufzuholen. Auch Kristinas Schwester Sophie Schlecker konnte sich nicht von dem anspruchsvollen Sport losreißen und ist nach einer kurzen Pause aufgrund ihres Studiums wieder als Starterin in der Gruppe mit dabei.

„Im Volti-Team ist das Pferd das wichtigste Mitglied“, sagt Kristina Schlecker. Wer sie kennt, weiß, dass sie danach lebt. Egal ob die Stute Luna, die von der Familie Schöttle (Granheim) zur Verfügung gestellt wird, oder der Wallach Luke, der seit 2017 dem Reitverein gehört: Beide Pferde werden vor und nach jeder Stunde von den Kindern geknuddelt, geputzt und dürfen sich auch warmlaufen, während die anderen Teammitglieder sich auf den Bodenturnmatten warmmachen.

Dreimal pro Woche trainiert Andrea Schlecker auf dem Gelände am Stoffelberg die Kinder von klein bis groß und beweist immer wieder ein geschultes Auge, nicht nur bei Kristina Schlecker. Judith Schindler beweist ebenso ihre Fähigkeiten und startet in der Klasse E. Mit der Gruppe ist der RFV Ehingen in der Klasse A am Start.

Beim Voltigieren sind Körperspannung, Teamgeist und Wille gefragt, bei den Turnübungen auf einem galoppierenden Pferd ist nicht nur eine gute Balance wichtig, sondern auch jeder Muskel wird aktiviert, um die Bewegungen des Pferdes auszugleichen. Wenn man anfängt, erzählt Kristina Schlecker, beginnt man am Boden mit Turnübungen auf der Matte. Ist ein gewisser Grad an Fitness und Körperspannung erreicht, folgen Übungen auf dem Holzpferd, das den Körper des echten Pferdes nachbildet, jedoch nicht in Bewegung ist. Wenn die Voltigierer auch das gemeistert haben, geht es aufs Pferd. Zuerst langsam im Schritt, um sich an die Bewegungen zu gewöhnen, dann auch im Galopp. Das sind die Schritte, die jeder Anfänger gehen muss, aber auch jeder Fortgeschrittene, denn jede Trainingsstunde beginnt mit dem Aufwärmen auf den Matten.

Doch die Fitness ist nicht die größte Herausforderung am Anfang, sondern „das Vertrauen zum Pferd“, berichtet Kristina. Etwas höher und dann auch noch schneller ist es da oben, „aber man gewöhnt sich schnell daran“ auch im Galopp dem Pferd zu vertrauen und natürlich auch den eigenen Fähigkeiten.

Die Voltigierer zeigen ihr Können einzeln in den Pflichtübungen der jeweiligen Klassen; in den Kürübungen springen bis zu drei Mädchen aufs Pferd, hängen sich auch mal an die Seite oder schwingen sich bei den Hebefiguren in luftige Höhen. Bei Übungen mit mehreren Voltigierern ist es von Vorteil, ein großes und breites Pferd zu haben, das viel Platz auf dem Rücken bietet. Zudem muss das Pferd immer wieder Nerven beweisen, wenn auf fremdem Platz die Voltigierer in ausgefallenen Kostümen auf dem Pferderücken turnen. Bei Übungen an der Seite des Pferdes muss es auch seine eigene Balance unter Beweis stellen.

Auf die Frage, warum Voltigieren sie so fesselt, gab Kristina Schlecker eine überraschende Antwort: Es sei ein anderer Teamsport als das klassische Reiten. Es geschehe mehr ums Pferd herum, und auch der Kontakt zu den anderen Teammitgliedern sei ausgeprägter. Der Sport sei keineswegs einseitig, so Schlecker. „Ausdauer-, Kraft und Turntraining wechseln sich ab und ergänzen sich gegenseitig“ und genau das sei der besondere Reiz beim Voltigieren. Es kommt auf die eigene Leistungsfähigkeit an und genau das macht diese Wettbewerbe so fair.

Der Zusammenhalt der Voltigierer im Verein ist groß und zeigt sich nach außen, zudem helfen sich die Vereine gegenseitig aus. Beim anstehenden Turnier in Ehingen kann der gastgebende RFV wie jedes Jahr auf die Hilfe der Voltigierer aus Wiblingen zählen.