Taktik von Granheims Trainer geht auf – Altheim stürmt an die Spitze

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben gegen den Tabellendritten Nürtingen gewonnen. Der VfL Munderkingen verlor in der Landesliga in letzter Minute gegen Herrenberg. In der Regionenliga übernahm die SG Altheim die Tabellenführung. Die SG Griesingen ging gegen Ofterdingen leer aus.

Verbandsliga: SV Granheim – FV 09 Nürtingen 2:1 (0:0). - Tore: 1:0, 2:1 Franziska Uhl (51., 83.), 1:1 Sarah Twardoch (61.). - In der ersten Halbzeit überzeugte Granheim sowohl läuferisch als auch spielerisch, lediglich die Chancenverwertung seiner Mannschaft bemängelte SVG-Trainer Steffen Kemmedinger. Nachdem Granheim in Führung gegangen war, übte Nürtingen mehr Druck aus und nutzte eine zehnminütige Schwächeperiode der Granheimerinnen zum Ausgleich. Danach hat man sich laut Kemmedinger jedoch „berappelt und das 2:1 sauber herausgespielt“. Für Kemmedinger hat seine Mannschaft nicht unverdient gewonnen, da sie mehr Siegeswillen als der Tabellendritte aus Nürtingen gezeigt habe.

Landesliga: VfL Munderkingen – VfL Herrenberg 1:2 (0:0). - Tore: 1:0 Valentina Miele (47.), 1:1, 1:2 (69., 90.). - In der ersten Halbzeit zeigte der VfL ein gutes Spiel und gab laut VfL-Trainer Christian Zittrell den Ton an. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Nach dem Ausgleichstreffer in der 69. Minute kamen die Munderkingerinnen jedoch ins „Schwimmen“. Zittrell: „Je länger das Spiel ging, desto mehr ist es uns aus der Hand geglitten.“ So musste Munderkingen in der letzten Spielminute „einen bitteren Gegentreffer“ einstecken. Trotz ordentlicher Leistung ging der VfL somit leer aus und belegt weiter Platz elf der Tabelle.

Regionenliga: SKV Eningen/Achalm – SG Altheim 1:7 (1:2). - Tore: 1:0 Carina Vögtle (9.), 1:1, 1:6 Angela Hospach (18., 74.), 1:2 Annika Bollmann (41.), 1:3, 1:5 Isabell Kammerer (56., 72.), 1:4 Tanja Kottmann (59.), 1:7 Laura Stoll (84.). - Über die gesamte Spielzeit war Altheim spielbestimmend. Nur eine Unachtsamkeit in der neunten Minute brachte Altheims 19. Gegentreffer in dieser Saison. Die SG war aber gut im Spiel und erarbeitete sich zur Zufriedenheit von SGA-Trainer Gerhard Kottmann zahlreiche Chancen. Allerdings fehlte oft die letzte Genauigkeit beim Abschluss, wodurch mehrere Chancen ungenutzt blieben. Mit dem Sieg übernahm Altheim die Tabellenführung.

SG Griesingen – TSV Ofterdingen 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Anika Bögl (10., 54., 82.), 0:3 Kristina (79.). - SGG-Trainer Alex Knapp war nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Von Beginn an fand die SG nicht ins Spiel. „Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und waren zu unsicher am Ball, um in diesem Spiel zu punkten“, so Knapp. Für ihn war die Niederlage auch in der Höhe verdient.

Bezirksliga: SV Granheim II – SC Blönried 0:6 (0:4). - Tore: 0:1, 0:3, 0:5, 0:6 Jasmin Eisele (7., 33., 67., 87.), 0:2 Ann-Kathrin Scham (15.), 0:4 Theresa Badstuber (38.) - Vor allem in den ersten 25 Minuten war Blönried aus Sicht von SVG-Trainer Reinhold Oßwald „ein würdiger Tabellenführer“ und schnürte Granheim in dessen eigener Hälfte ein. Erst nach und nach habe man sich befreit und sei selbst zu Chancen gekommen. Der 0:4-Rückstand zur Pause sei nicht mehr aufzuholen gewesen. Für Oßwald war es ein verdienter Sieg der Gäste, der jedoch um zwei Tore zu hoch ausfiel.

SV Sigmaringen – SG Öpfingen 1:5 (1:3). - Tore: 0:1 Sina Füller (7.), 1:1 Emma Kleiner (7.), 1:2 Kim Heimbach (19.), 1:3, 1:4 Rebecca Kneißle (31., 58.), 1:5 Vanessa Weishaupt (82.). - SGÖ-Trainer Hasan Dönmez hat sein Ziel eines „Dreiers“ mit einem deutlichen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht erreicht. Über die gesamte Spielzeit war Öpfingen spielbestimmend und nutzte die sich ergebenen Chancen.

SGM Munderkingen II/Unterstadion – SV Unlingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Larissa Handschuh (53.). - Aus Sicht von VfL-Trainer Christian Zittrell war es „spielerisch kein hohes Niveau“. Das Spiel war zwar ausgeglichen, aber „zerfahren und ohne klare Struktur“. Für Zittrell war absehbar, dass das Team, das den ersten Fehler begeht, verlieren würde. Die SGM nutzte in der 53. Minute eine Unachtsamkeit der Unlinger zum Siegtor.

Kreisliga: BSV Ennahofen – SGM Alb-Lauchert 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 Vera Schmid (5.), 2:0 Lena Scherb (39.) - Trotz Bedenken wegen des dünnen Kaders fuhr der BSV einen verdienten Dreier ein. Zu Beginn übten die Gastgeberinnen Druck aus und gingen in der fünften Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichener, das Geschehen fand meist im Mittelfeld statt.

SV Langenenslingen – SG Dettingen 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:3, 0:4 Nina Auburger (36., 46., 54.), 0:2, 0:5 Annika Barth (39., 63.). - Die SG wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Von Beginn an bestimmte Dettingen das Geschehen und erarbeitete sich Chancen. Das Tabellenschlusslicht aus Langenenslingen kam nur selten vor das gegnerische Tor. Mit dem Sieg bleibt die SG an der Tabellenspitze.