Tagesmütterverein unter neuer Leitung

Der Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis hat sich neu aufgestellt. Bei den coronabedingt zusammengefassten Hauptversammlungen der Jahre 2020 bis 2022 im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis wurde ein komplett neuer Vorstand gewählt.

Die bisherigen Vorstandmitglieder hatten alle im Vorfeld angekündigt, für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Nach jeweils langjähriger Amtszeit sahen Romy Wurm (Vorsitzende seit 2007), Renate Bobsin (stellvertretende Vorsitzende seit 2010), Jutta Uhl (Kassiererin seit Vereinsgründung im Jahr 2004), Elisabeth Weißenbach (Schriftführerin seit 2006) und Anna Kovacics (Kassenprüferin seit 2004) die Zeit für einen Wechsel gekommen.

Als Nachfolger konnten gewonnen werden: Erik Maier aus Dornstadt als Vorsitzender, Anna-Sarah Riadi aus Blaustein als seine Stellvertreterin, Ute Fröscher aus Illerkirchberg als Schriftführerin, Roland Fröscher aus Illerkirchberg als Kassier und Tanja Thiel aus Blaustein als Kassenprüferin.

In den vergangenen fast 20 Jahren gab es enorme Veränderungen: 2007 hatte der Verein rund 70 Mitglieder, heute sind es mehr als 160 Mitglieder. Im Jahr 2021 wurden mehr als 200 Kinder betreut.

Sozialdezernent Josef Barabeisch vom Landratsamt hat den bisherigen Vorstand mit lobenden Worten und schönen Geschenken verabschiedet und die ausscheidenden Amtsinhaber haben betont, dass sie dem neuen Gremium gerne mit Rat und den entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stehen werden. Barabeisch dankte für das langjährige und ehrenamtliche Engagement und sagte, dass es dank der Initiative des Vereins und tatkräftiger Unterstützung gelungen sei, die Förderung und Entwicklung von Kindern in der Tagesbetreuung und Tagespflege nachhaltig hochwertig zu entwickeln. In diese Zeit fiel auch die Entwicklung, dass Kinder bereits ab einem Jahr einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben und nicht zuletzt entwickelte sich hier auch die Einrichtung der Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TIGER) – hier können mehrere Tagespflegepersonen bis zu neun Kinder betreuen.