Tag der Unentschieden in der Kreisliga A

Zwei Heimsiege, ein Auswärtssieg und vier Punkteteilungen hat es am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 gegeben. Für die Überraschung des Sonntags sorgte ohne Zweifel Türkgücü Ehingen: Die Ehinger gewannen in Ertingen. Außer der SG Öpfingen gewann auch der FV Schelklingen-Hausen sein Heimspiel. Als Erfolge darf man die beiden 0:0 von SV Oberdischingen in Betzenweiler und TSV Rißtissen in Ringingen werten. Der VfL Munderkingen trotzte dem FC Schelklingen/Alb in Justingen. Auch auf dem Semmelbühl gab es ein 1:1.

FV Schelklingen-Hausen – SV Dürmentingen 4:2 (2:0). - Tore: 1:0 David Höffner (10.), 2:0 Luca Schleiblinger (15.), 3:0 Lukas Böttinger (68.), 4:0 David Höffner (80.), 4:1, 4:2 Patrick Schlegel (89., 92., Elfmeter). Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot für Schelklingen-Hausen, (70.), für Dürmentingen (90.). - Laut Aussage von Jens Kannemann war der Sieg klar verdient. Selbst nach der Gelb/Roten Karte erhöhte der FV noch auf 4:0. Erst in den letzten Minuten konnten die Gäste noch verkürzen. - Reserven: 6:2.

SV Betzenweiler – SV Oberdischingen 0:0. - Der Pressesprecher in Betzenweiler berichtete von einem Spiel mit wenig Torchancen. „Mittelfeldgeplänkel“ habe das Spiel beherrscht. - Reserven: 3:4.

SF Kirchen – SF Donaurieden 1:1 (0:1). - Tore: 0:3 Marco Mattes (19.), 1:1 Thomas Mang (60.). - In einem kampfbetonten Spiel verteilte der Schiedsrichter insgesamt sieben Gelbe Karten. Frisch eingewechselt gelang Thomas Mang der Ausgleich. In der ersten Halbzeit hatte Donaurieden mehr vom Spiel, in der zweiten Spielhälfte hatten die SF Kirchen Vorteile. Der Schiedsrichter hatte das Spiel gut im Griff. - Reserven: 1:1.

SV Ringingen – TSV Rißtissen 0:0. - Dem Aufsteiger gelang auf dem Hochsträß eine Überraschung. Dabei hatten die Gäste im ersten Durchgang durchaus die Chance, in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit hatte der SV Ringingen Pech, als je einmal die Latte und der Außenpfosten eine Führung verhinderte. „Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte Markus Schele. Schiedsrichter Blersch (Bernstadt) verteilte nur eine Gelbe Karte und wurde für seine Leistung gelobt. - Reserven: 2:1.

FC Schelklingen/Alb – VfL Munderkingen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Ralf Lang (20.), 1:1 Daniel Dorn (35., FE), 2:1 Timo Rothenbacher (40.), 2:2 Daniel Dorn (80., FE). - Horst Braun bezeichnete das Ergebnis als gerecht. - Reserven: 1:2.

SGM Ertingesn/Binzwangen – Türkgücü Ehingen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Orhan Ucar (30. nach einem Eckball). - SGM-Trainer Bernd Rumpel hatte ein zerfahrenes Spiel auf mäßigem Niveau gesehen. - Reserven: 2:3.