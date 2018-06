Tag der offenen Tür in der Bücherei

Zwischen Kinderbüchern, diversen Romanen und zahlreichen Sachbüchern haben sich am vergangenen Sonntagmorgen und -vormittag zahlreiche Bücherwürmer in der Katholischen Bücherei St. Martinus in Kirchen getummelt. Von 10 bis 13 Uhr fand dort der Tag der offenen Tür statt.

Zum Auftakt gab es in einem Nebenraum der Bücherei für die Besucher Sekt und allerlei Knabbersachen. Die neun Mitarbeiter der Bücherei in Kirchen sind von Jung bis Alt bunt gemischt. Zu dem Team gehören Sonja Figel, Leni Gindele, Romy Mauz, Lena und Birgit Miehle, Lina Ehe, Heidi Huber, Malin Springer und Karl-Heinz Hegenauer.

Auch die Besucher waren bunt gemischt. Ganz egal ob jung, alt, weiblich oder männlich, hier wurde jeder auf der Suche nach einem oder mehreren Büchern fündig. Auf dem Programm stand für diesen Vormittag auch eine tolle Erneuerung. Karl-Heinz Hagenauer erklärte den Besuchern, wie man in der Bücherei etwas ausleihen und wie man ab sofort auch im Internet im Online-Katalog diverse Bücher finden, vormerken oder verlängern kann. Sogar einen Merkzettel findet man in dem Online-Katalog.

Hat man ein bestimmtes Buch im Blick, aber bereits einige ausgeliehen, so packt man sie einfach auf die Merkliste und kann sie dort später zu jederzeit wieder finden. Mit nur einem Klick findet man nun in wenigen Sekunden weitere Medien seines Lieblingsautors oder andere Medien zu einem Thema. Das Leserkonto ist für die Mitglieder rund um die Uhr verfügbar.

Geöffnet hat die Bücherei für ihre Mitglieder jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr und sonntags von 9.45 bis 10.45 Uhr.