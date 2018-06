Tag der offenen Gärten geplant

Das neue Semesterprogramm der Volkshochschule Ehingen ist da. 263 Kurse stehen Interessierten zwischen März und Ende Juli offen. Einer der aktuellen Schwerpunkte ist das Thema Garten. Dazu wird am 3. Juni ein Tag der offenen Gärten auf die Beine gestellt. Selbstsicherheit ist ein weiterer Schwerpunkt im VHS-Programm.

„Der Garten ist eigentlich etwas sehr persönliches“, sagt VHS-Leiter Peter Dunkl. „Schon im Mittelalter war er ein abgeschlossener Bereich und auch heute ist er noch ein Bereich, der sehr privat ist.“ In Ehingen soll das am Sonntag, 3. Juni, anders sein: Gartenbesitzer haben an dem Tag die Möglichkeit, ihre Gärten anderen Menschen zu öffnen. Dazu soll im Vorhinein ein Plan erstellt werden, auf dem die teilnehmenden Gärten verzeichnet sind. Besucher können sich dann Gärten aussuchen, in die sie einmal einen Blick werfen wollen. Zum Tag der offenen Gärten kooperiert die VHS mit der BUND-Ortsgruppe und der Lokalen Agenda.

Soziologin Christa Müller wird am Donnerstag, 7. Juni über Urban Gardening einen Vortrag halten – über die Rückkehr der produktiven Gärten in die Städte und den sozialen Aspekt dabei. „Gartengestaltung leicht gemacht“ ist der Titel eines praktischen Kurses, in dem Gärtnerin Tanja Graf zeigt, wie man die Anlage eines Gartens selbst plant.

„Die VHS möchte Menschen zu mehr Selbstsicherheit verhelfen“, sagt Peter Dunkl zum zweiten Schwerpunkt des aktuellen Programms. In einem Kurs zu Schlagfertigkeit trainieren die Teilnehmer, kreativ zu kontern. Selbstverteidigungskurse gibt für zwei verschiedene Altersgruppen: bis 44 und ab 45 Jahren. In einem weiteren Kurs lernen Teilnehmer, Argumentationsstrategien gegen Stammtischparolen anzuwenden. Der Kurs „Erfolgreiche Strategien gegen Prüfungsangst ist ebenfalls neu – insgesamt gibt es 35 neue Kurse im Programm.

Veranstaltungen zum Literatursommer

Die VHS Ehingen beteiligt sich auch wieder am Baden-Württembergischen Literatursommer, der alle zwei Jahre stattfindet. Frauen in der Literatur ist das diesjährige Thema. Professor Peter Blickle von der Western Michigan University wird das Werk der Autorin Maria Beig vorstellen, die in ihren Büchern die untergehende bäuerliche Welt Oberschwabens schildert. Blickle ist Experte auf dem dem Gebiet Gender- und Women’s Studies. Bei der Oberschwäbischen Kriminacht im Juli lesen nur Autorinnen aus der Region zwischen Ulm und Bodensee. Die Rockband „Cops unlimited“ umrahmen die Veranstaltung zusammen mit Marina Mast musikalisch – Letztere ist bekannt aus der TV-Sendung „The Voice of Germany“.

Auch Kunstausstellungen gibt es im nächsten Halbjahr wieder im Franziskanerkloster zu sehen. Der syrische Fotograf Manar Bilal zeigt auf seinen Fotos das Leben der Kinder in Flüchtlingslagern im Libanon, in der Türkei und in Jordanien – eine Auswahl ist ab März zu sehen. Der ukrainische Künstler Wolodimir Rogozinski schafft Teile seiner Kunst mit dem Computer, greift aber auch zum Pinsel und malt auf Leinwand – seine Werke sind ab Juni im Franziskanerkloster zu sehen.

Die Malkurse finden im kommenden Semester in neuen Räumlichkeiten statt: „Im Naturkunde-Saal der ehemaligen Werkrealschule Kirchbierlingen. Es gibt zwei Fensterseiten, es ist sehr hell – es ist ein idealer Raum zum Malen“, sagt Peter Dunkl. Die Nutzung der Holzwerkstatt in der ehemaligen Werkrealschule habe im vorherigen Semester richtig gut funktioniert.

Neu im Gesundheits-Programm sind Kurse über heilende Knospen und die heilsame Wirkung ätherischer Öle sowie zu Life-Kinetik, bei der man das Gehirn mit Bewegung trainiert. Teilnehmer können entschlacken und entsäuern durch Basenfasten oder wandernd und lachend die Natur erleben.

Koch-Führerschein und Treff für junge Leute

Rund 50 Ernährungskurse sollen dazu animieren, mit Familie und Freunden gemeinsames Kochen zu zelebrieren. Kinder von sechs bis neun Jahren können erstmals einen Koch-Führerschein mit Kinderknigge machen. Auch für junge Leute gibt es einen Koch-Treff mit „schnellen Power-Rezepten“.

In der Sprachenschule gibt es am ersten Donnerstag im Monat einen Spanisch-Treff im Kulturcafé. Smartphone- und Tabletkurse gibt es jetzt für die Betriebsysteme Android und iOs.

Anmeldungen sind möglich per Telefon unter 07391/503 503, per Email an vhs@ehingen.de, via Internet, www.vhs-ehingen.de, oder per Postkarte, adressiert an die VHS, Spitalstraße 30, 89584 Ehingen. Frühbucherrabatt auf die allermeisten Kurse gibt es bis einschließlich Donnerstag, 8. Februar.