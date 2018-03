Tag der Entscheidung

Drinbleiben oder absteigen: Die Ausgangslage für die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring ist klar. Ihre sportliche Zukunft klärt sich am Samstag, 31. März, ab 19.30 Uhr. Ganz in der eigenen Hand haben die Steeples den Verbleib in der ProA nicht, klar aber ist: Sie müssen ihr Heimspiel gegen die noch um die Play-off-Teilnahme kämpfenden White Wings Hanau gewinnen. Und dann noch nach Kirchheim sowie Vechta blicken, denn die Ergebnisse von Baunach Young Pikes und die Uni Baskets Paderborn sind mitentscheidend.

Paderborn ist zwar gerettet und wird die Saison auf dem jetzigen 13. Platz abschließen, dennoch könnten die Paderborner im Abstiegszweikampf zwischen Ehingen Urspring und Baunach das Zünglein an der Waage sein – falls die Steeples und die Young Pikes siegreich sind und die Westfalen ihr Spiel beim Spitzenreiter Rasta Vechta verlieren, was nicht unwahrscheinlich ist. Sind am Ende nur Ehingen Urspring und Baunach punktgleich, ziehen die Steeples wegen des schlechteren direkten Vergleichs den Kürzeren, kommt Paderborn aber noch dazu, hat Baunach das Nachsehen. Eine unangenehme Situation für die Young Pikes.

Auch wenn die Steeples aktuell auf einem Abstiegsplatz stehen – ihre Chancen, in der Liga zu bleiben, stehen nicht schlecht. Voraussetzung dafür ist aber ein Heimsieg gegen die White Wings Hanau, für die ebenfalls noch eine Menge auf dem Spiel steht. Die Südhessen halten den achten und letzten Play-off-Platz vor den punktgleichen Kirchheim Knights. Die Kirchheimer spielen am Samstag – pikanterweise – gegen Baunach. „Da hat die Liga einen super Spielplan gemacht“, sagt Steeples Trainer Domenik Reinboth allerdings auch mit einem Augenzwinkern. Lieber wäre ihm und seiner Mannschaft gewesen, für Hanau wäre es zum Hauptrundenabschluss um nichts mehr gegangen. So aber werden die Steeples auf einen Gegner treffen, für den auch nichts anderes als ein Sieg zählt, weil die Hanauer im Falle einer weiteren, vierten Niederlage in Folge die Play-offs verpassen könnten. „Es kann auch für sie ein Do-or-Die-Spiel sein“, so Reinboth.

Auch wenn es um alles oder nichts geht am Samstag, sei er deshalb im Vorfeld nicht außergewöhnlich nervös, sagt Domenik Reinboth. „Es ist die norme Konzentrationsspannung, so würde ich sagen“, so der Steeples-Coach, für den die Situation nicht neu ist. „Letztes Jahr war es gleich, nur schon am vorletzten Spieltag.“ Damals stand sein Team im Fernduell mit Essen ebenfalls unter Druck, der Kontrahent hatte in den Wochen zuvor aufgeholt und war dabei, Ehingen Urspring in der Tabelle zu überflügeln und in die Abstiegszone zu befördern. Die Steeples bezwangen Kirchheim, Essen verlor – es war das vorzeitige Happy End für Ehingen Urspring.

Dies wollen die Steeples erneut erreichen, um nach ihrem letzten Heimspiel (das diesmal auch ihr letztes Saisonspiel ist) den Nichtabstieg zu feiern. „Egal, wie erfahren man als Trainer oder Spieler ist, Abstiegskampf ist nie eine schöne Sache“, sagt Reinboth. „Aber dem stellen wir uns in der ProA jedes Jahr. Und wollen auch diesmal den Klassenerhalt schaffen.“

Akribisch arbeitet der Trainer am letzten Matchplan der Saison, spielt, wie er sagt, gedanklich alle möglichen Aufstellungen und Spielzüge des Gegners durch und denkt über Gegenmaßnahmen nach. „Hanau ist eine Mannschaft mit durch die Bank erfahrenen Spielern“, sagt Reinboth. In der Hinrunde hätte sein Team in Hanau fast gewonnen, bei Unentschieden hatten die Steeples den letzten Angriff, leisteten sich aber einen Fehler und mussten in die Verlängerung, die dann die Hessen deutlich für sich entschieden zum 96:88.

Ehemaliger Teamkollege

Auf einen Spieler der White Wings dürfte sich Reinboth besonders freuen: Till-Joscha Jönke, der wie Reinboth aus Düsseldorf stammt. Jönke und der einige Jahre ältere Steeples-Trainer kennen sich schon aus gemeinsamen Streetball-Zeiten, zudem waren sie einst in Leverkusen eine Saison lang – es war die letzte von Reinboth als Spieler – im selben Team. Der Ex-Tübinger Jönke ist der Topscorer bei Hanau mit knapp 14 Punkten, kam zudem im Schnitt auf fast sechs Rebounds und fünf Assists pro Spiel. „Mich freut, dass Till eine so starke Saison spielt“, sagt Reinboth. Bei aller Freundschaft – im letzten Hinrundenspiel hofft Reinboth, dass Jönke möglichst weit unter seinen normalen Werten bleibt und nicht wie im ersten Aufeinandertreffen mit 19 Punkte erzielt.

In jedem Fall fühlen sich die Steeples gewappnet. Die Leistungen vor zwei Wochen gegen den Tabellendritten Heidelberg (80:82) und vor einer Woche in Karlsruhe (93:86) geben ihnen die Hoffnung auf ein erfolgreiches zweites Spiel gegen Hanau. „Wir haben daraus viel Selbstvertrauen gezogen.“ In der Vorbereitung auf das Hanau-Spiel hat Reinboth die Routine nicht groß verändert, reduziert wurde das Konditionstraining, denn: „Es war eine lange, anstrengende Saison und die Spieler sollen die letzten Energiereserven am Samstag herausholen.“

Die Spieler sind fit, keiner fällt wegen einer Verletzung aus. Vom NBBL-Team sind, weil die Nachwuchsmannschaft über Ostern ein Turnier in der Nähe von Mailand spielt, nur Bo Meister und Kevin Strangmeyer im ProA-Kader. Der 19-jährige Meister dürfte bei dem U18-Turnier ohnehin nicht spielen, Strangmeyer reist nach dem Steeples-Spiel nach Italien.

Wie die Steeples am Freitag mitteilten, gibt es fürs Spiel gegen Hanau an der Abendkasse noch rund 250 Tickets. Vorab sind Karten über www.ticketmaster.de (Sport/Basketball) erhältlich.