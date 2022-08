Tafel- und Secondhand-Laden benötigen Hilfe

Jede und jeder spürt es: Energie- und Lebensmittelpreise steigen. Umso mehr sind Menschen mit geringem Einkommen auf günstige Lebensmittel, Haushaltswaren und Kleidung angewiesen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden in den Tafel- und Secondhandläden steigt. „Daher benötigen wir dringend Ehrenamtliche, die unser Team unterstützen“, sagt Heike Hagel vom DRK-Tafelladen in Ehingen. Freundliche Helferinnen und Helfer, die einspringen können, wenn jemand erkrankt oder verhindert ist, sind ebenso willkommen wie Menschen, die regelmäßig Zeit haben, zum Beispiel alle zwei Wochen freitags von 13.45 bis 18 Uhr oder jeden Freitag- und Dienstagvormittag von 10 bis 14 Uhr. Da vormittags Waren abgeladen werden müssen, schade es nicht, wenn sich auch Männer zur Mithilfe melden, betont Hagel. Interessierte, die gut und gerne mit Menschen und Lebensmitteln umgehen, können sich dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr im Tafelladen in der Oberschaffnei melden, auch telefonisch von 10 bis 18.30 Uhr unter 07391 / 784 97 67.

Auch Anita Till vom DRK-Kleiderladen in Ehingen stellt fest, dass der Bedarf an günstigen Haushaltswaren und Kleidung enorm zugenommen hat. Um den Kundinnen und Kunden die gewohnte Auswahl bieten zu können, bittet sie dringend um Kleider- und andere Sachspenden für den Secondhandladen in der Lindenstraße 71. Er ist dienstags und mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet und samstags von 9.30 bis 12 Uhr.