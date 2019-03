Tabellennachbarn treffen sich in Bach

Nach kurzer Fasnetspause geht es im Tischtennis-Bezirk Ulm am Wochenende mit fast vollem Programm weiter. In der Bezirksklasse kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen dem SC Bach und dem VfL Munderkingen. In der Landesklasse 7 ist der TSV Erbach Gastgeber des Tabellenvierten TTC Witzighausen.

Herren Landesklasse 7: Der TSV Erbach ist zwar Tabellenfünfter, doch muss die Mannschaft des TSV (13:15 Punkte) bis zum Saisonende noch einige Punkte gegen den Abstieg sammeln. Gegen den Tabellenvierten Witzighausen (13:13) ist am Samstag Gelegenheit dazu, doch in der Vorrunde siegten die Gäste mit 9:4.

Herren Bezirksliga: Fast unlösbar erscheint die Aufgabe für die Ehinger Herren. Der Tabellenletzte ist am Samstag Gastgeber des Tabellenzweiten SC Lehr. In der Vorrunde gab es für den TTC Ehingen in Lehr mit 1:9 eine deutliche Niederlage.

Herren Bezirksklasse: Nach vier Niederlagen in Folge ist der VfL Munderkingen auf Rang sieben abgerutscht. Auch in Bach sind die Gäste nicht Favorit, denn der auf acht platzierte Gastgeber hat in der Rückrunde schon zwei Siege und zwei Unentschieden eingefahren und ist auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. In der Vorrunde siegte jedoch der VfL deutlich mit 9:4.

Herren Kreisliga A2: Die zweite Mannschaft des SC Berg hat eine schwere Aufgabe vor sich. Zu Gast ist der RSV Ermingen, der in dieser Runde noch keinen Punkt abgegeben hat. Doch bei der Vorrundenniederlage haben sich die Berger gegen den Tabellenführer mit 5:9 recht beachtlich geschlagen.

Der TSV Rißtissen wird versuchen, das 6:9 aus der Vorrunde gegen Rottenacker zu drehen. Der Tabellenletzte SC Bach II muss gegen den Tabellendritten Herrlingen IV eine erneute Niederlage einkalkulieren.

Herren Kreisliga B2: Auch als Gast des SSG Ulm II kann sich Obermarchtal nicht viel ausrechnen. Das Spiel der Vorrunde gaben die Gäste kampflos ab. Der SC Berg III will gegen Öpfingen III seinen Sieg der Vorrunde (9:6) wiederholen.

Herren Kreisliga C2: In der Vorrunde hat der TSV Rißtissen II gegen den SV Unterstadion II mit 9:6 gewonnen. In eigener Halle soll der Sieg wiederholt werden.

Damen Landesklasse 7: Nach dem Heimspiel am Mittwochabend gegen den SSV Ulm 1846 stehen den Berger Damen II am Sonntag zwei Auswärtsspiele bevor. In Unterschneidheim wollen sie versuchen, die knappe Vorrundenniederlage (6:8) auszugleichen. Anschließend beim Tabellenletzten Hüttlingen (Vorrunde 7:7) ist ein Sieg eingeplant.

Damen Bezirksliga: Die Schelklinger Damen haben nach dem seinerzeitigen 1:8 beim RSV Ermingen II im zweiten Aufeinandertreffen am Samstag etwas gutzumachen.