Tabellenführer SF Bussen muss sich im Spitzenspiel in Unterstadion beweisen

Durch die Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga B2 am vergangenen Wochenende hat sich im Feld der Verfolger einiges geändert. Nun kommt es am Sonntag, 7. April, am ersten regulären Spieltag nach der Winterpause zum Spiel des Tabellenzweiten gegen den Ersten.

Nachholspiel: SSV Emerkingen – FC Marchtal 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Jan Maikler (11.), 0:2 Fabian Illich (82.), 0:3 Jan Maikler (89.). - „Meine Mannschaft hat alles vermissen lassen. Der Gästesieg ist verdient“, sagte ein enttäuschter Emerkinger Trainer Harald Hummel. Der SSV fiel in der Tabelle hinter Marchtal auf den vierten Platz zurück. - Res.: 1:2.

SV Unterstadion – SF Bussen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:4). - Der Tabellenführer greift erstmals nach der Winterpause ins Geschehen ein. Der SV Unterstadion hat in Neufra gewonnen, die drei Punkte aus dem ausgefallenen Spiel gegen Riedlingen II erhalten und ist inzwischen Tabellenzweiter. Im Falle eines Sieges würde der Abstand zur Tabellenspitze nur noch zwei Punkte betragen.

SGM Altheim/Andelfingen – SSV Emerkingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:6). - Die Gäste haben aus den beiden Spielen zuletzt nur einen Punkt geholt und müssen gewinnen, wenn sie nicht ganz aus dem Verfolgerfeld ausscheiden wollen.

FC Marchtal – TSV Riedlingen II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 4:0). - Der Gastgeber gilt in diesem Spiel als klarer Favorit.

Weitere Spiele: SV Unlingen – SGM Oggelshausen (4:2), Pflummern-Friedingen – SV Uttenweiler II (0:4), Seekirch – FV Neufra II 1:3.