Tabellenführer ist in Donaurieden zu Gast

Nach neun Spieltagen steht der FC Schelklingen/Alb auf dem ersten Platz in der Fußball-Kreisliga A. Er muss diese Position am Sonntag, 20. Oktober, in Donaurieden verteidigen. Die Konkurrenz von Schelklingen/Alb liegt in der Tabelle dichtauf.

SZ-Topspiel: SF Donaurieden – FC Schelklingen/Alb (Sonntag, 15 Uhr). - Die beiden Mannschaften spielten bisher nicht konstant. Die SF Donaurieden haben zuletzt ihr Heimspiel gegen den SV Oberdischingen deutlich verloren. Der FC Schelklingen/Alb überzeugte nach sehr starkem Rundenbeginn in den drei zurückliegenden Spielen ebenfalls nicht, setzte sich aber durch einen knappen Heimsieg gegen die SF Bussen am vergangenen Wochenende auf Platz eins. Am Sonntag haben nun beide Mannschaften die Gelegenheit, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. Das Glanzstück der Gäste, der Angriff, blieb bisher weit hinter den Erwartungen zurück. Mit erst 17 erzielten Toren haben die Älbler zehn Mal weniger getroffen als der Tabellenzweite Daugendorf. Die Tabellenführung hängt also am seidenen Faden. Es ist durchaus möglich, dass die SF Donaurieden ihren Gästen die Punkte abnehmen.

SG Griesingen – FV Schelklingen-Hausen (Samstag, 15 Uhr). - Die SG Griesingen hat durch ihren Sieg zuletzt in Dürmentingen den Anschluss an das Spitzenfeld hergestellt. Doch der FV Schelklingen-Hausen könnte im Falle eines Sieges zumindest für einen Tag die Tabellenspitze übernehmen. Für beide Mannschaften Gründe genug, sich voll reinzulegen.

SV Betzenweiler – SGM Ertingen/Binzwangen (Samstag, 17 Uhr). - Trotz der etwas überraschenden Niederlage unter der Woche in Ersingen blieb der SV Betzenweiler auf Tuchfühlung zum Tabellenführer. Auch die Gäste sind im „fast“ punktgleichen Verfolgerfeld. Dieses Spitzenspiel ist daher völlig offen.

TSV Rißtissen – SG Ersingen (Sonntag, 15 Uhr). - Vom Tabellenstand her sind die Gäste zwar Favorit, doch in diesem Derby gelten andere Gesetze. Schon in früheren Jahren waren diese Spiele zwischen den Nachbarn stets hart umkämpft. Das Remis am zurückligenden Spieltag in Oberdischingen (3:3) hat dem Gastgeber Mut gemacht.

SF Kirchen – SV Oberdischingen (Sonntag, 15 Uhr). - Nach vier Siegen in Folge wurden die SF Kirchen zuletzt durch die deutliche 2:7-Niederlage in Daugendorf wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Für die Sportfreunde gilt es am Sonntag, diese Scharte auszuwetzen. Allerdings ist das SVO-Team von Trainer Markus Schmid nur schwer auszurechnen.

SV Dürmentingen – SGM SW Munderkingen/Rottenacker II (Sonntag, 15 Uhr). - Nach schwachem Rundenstart haben sich die Gäste in den vergangenen Wochen erholt und mit einigen positiven Ergebnissen überrascht. Allerdings will der SV Dürmentingen, der am vergangenen Wochenende der SG Griesingen 0:2 unterlag, nicht zwei Heimspiele in Folge verlieren.

SF Bussen – SV Ringingen (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften sind bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Doch zu Hause will der Aufsteiger die Punkte behalten. Die Gäste haben am vergangenen Sonntag eine gute Form gezeigt und nur knapp verloren. Ein Remis liegt im Bereich des Möglichen.

Spielfrei ist am zehnten Spieltag am Wochenende die SGM Daugendorf/Zwiefalten.