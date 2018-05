Türkische Köstlichkeiten und Interessantes über den Islam

Die allbekannte Kermes ist am Sonntag in der Nähe der Ehinger Mevlana-Moschee wie gewohnt gut besucht gewesen. Mehrmals im Jahr findet die türkische Kermes in Ehingen bei der Moschee statt. Benannt wurde das Fest nach dem berühmten persisch-islamischen Mystiker Rumi. Bei angenehmen 19 Grad Celsius und leicht bewölktem Himmel fand das Fest unter guten Bedingungen statt.

Die Kermes begann am Samstag und Sonntag in den frühen Mittagsstunden und fand erst am Sonntagabend spät ein Ende. Menschen aus allen Kulturen und jedes Alters waren hier herzlich zum Schlemmen und Genießen von vielen unterschiedlichen türkischen Köstlichkeiten eingeladen. Egal worauf man Lust hatte, ob Herzhaftes oder etwas Süßes, hier kam jeder auf seine Kosten. Die zahlreichen Besucher der Kermes fanden dort nicht nur viele verschiedene türkische Köstlichkeiten, sondern am Nachmittag natürlich auch Kaffee und selbstgemachten Kuchen.

Neben dem leckeren Essen und Trinken, bestand für die Besucher auch die Möglichkeit, sich über die Moschee und den Islam näher zu informieren. So konnte man zum Beispiel lernen, dass ein Moslem sich dreißig Tage lang streng an das Fasten hält und fünfmal am Tag betet. Zu den Pflichten und Aufgaben eines Moslems gehört es auch, für die Armen zu spenden, das Glaubensbekenntnis zu sprechen und zu pilgern.

Der Erlös aus der Ehinger Kermes kam wie in jedem Jahr der Mevlana-Moschee zugute. Er dient dem Unterhalt der Moschee, um Strom und Heizkosten zu decken. Die Mevlana-Moschee wurde nämlich allein durch die Spenden von den Gemeindemitgliedern erbaut und der Erhalt wird auch seitdem von ihnen allein bestritten.

Die Mevlana-Moschee wurde 2002 eröffnet und seitdem vermehrt sich die Anzahl der Mitglieder stetig. Wie in jedem Jahr waren die Zelte, welche speziell für die Kermes aufgestellt wurden, von Anfang bis Ende des Festes mit Besuchern gut gefüllt. Die Kermes war nicht nur ein Treffpunkt für alle Gemeindemitglieder aus Ehingen, sondern auch für alle Moslems aus der näheren Umgebung und Menschen aus allen anderen Kulturen.