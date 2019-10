Türkgücü prüft den TSV Allmendingen

Der TSV Allmendingen hat am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 eine schwierige Aufgabe vor sich. Leichter hat es am Sonntag, 13. Oktober, der SSV Ehingen-Süd II und auch der FC Schmiechtal ist in seinem Spiel der Favorit.

Türkgücü Ehingen – TSV Allmendingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die Gäste haben in dieser Saison noch eine weiße Weste und wollen diese auch am Sonntag nicht aufs Spiel setzen. Doch der Gastgeber ist unberechenbar.

SV Herbertshofen – SSV Ehingen-Süd II (Sonntag, 15 Uhr). - Der SV Herbertshofen ist bisher noch nicht an seine gute Form der Vorsaison herangekommen. Daher ist der Gast am Sonntag auch Favorit.

FC Schmiechtal – SG Öpfingen II (Sonntag, 15 Uhr). - Als Dritter im Bunde ist der FC Schmiechtal noch ohne Punktverlust. Die Gäste haben sich aber inzwischen in der Kreisliga B gut eingelebt und werden dagegenhalten.

SG Altheim II – KSC Ehingen (Sonntag, 13.15 Uhr). - Die Altheimer Reserve wartet immer noch auf den ersten Punkt. Doch auch die Gästemannschaft von Trainer Bernard Stvoric wird nicht als Punktelieferant auf dem Hochsträß antreten.

TSG Ehingen II – SV Niederhofen (Sonntag, 15 Uhr). - Die beiden Teams gelten als etwa gleichstark. Die Ehinger wollen den Heimvorteil nutzen, doch die Niederhofener Gäste haben etwas dagegen.

SG Dettingen – SV Granheim (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften sind bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Doch der Gastgeber will die Punkte zu Hause behalten.