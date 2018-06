Türkgücü Ehingen empfängt Munderkingen

Aufsteiger TSV Türkgücü Ehingen ist in der Fußball-Kreisliga A gut angekommen. Türkgücü hat zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen. Im SZ-Topspiel sind die Ehinger am Sonntag, 24. September, Gastgeber des VfL Munderkingen. Zwei Spiele sind bereits am Samstag.

SZ-Topspiel: TSV Türkgücü Ehingen – VfL Munderkingen (Sonntag, 15 Uhr). - Am sechsten Spieltag haben beide Mannschaften gewonnen. Der Gastgeber holte sogar alle sechs Punkte in zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Doch Spielertrainer Marco Di Martino will diese Erfolge nicht zu hoch hängen: „Es war viel Glück dabei“, sagt er. Er habe nicht mehr die Mannschaft wie in der vergangenen Saison und sein Kader sei eng. Durch den zurückliegenden Urlaub einiger Spieler fehle zurzeit noch die Fitness und es fehle auch noch Spielführer Gökhan Degirmenci. Seine Mannschaft habe jedoch zuletzt guten Kampfgeist gezeigt und daher hoffe er, auch am Sonntag wieder drei Punkte einzufahren.

„Es wird von Woche zu Woche besser“, stellt VfL-Trainer Hartmut Pohl fest. Obwohl ihm zur Zeit noch einige Stammspieler fehlen, sei inzwischen das Gros der Mannschaft beieinander. Hartmut Pohl hat wieder Alternativen. Sein Ziel ist, am Sonntag auf keinen Fall zu verlieren. Ob der ungewohnte Kunstrasen ein Vorteil oder Nachteil für die Munderkinger sei, müsse sich zeigen.

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Betzenweiler (Samstag, 15 Uhr). - Unterschiedlich verlief der sechste Spieltag für diese beiden Mannschaften. Während der Gastgeber in Munderkingen das Nachsehen hatte, gelang dem SV Betzenweiler in Öpfingen ein sehr glücklicher Sieg. Der Ausgang dieses Derbys ist offen.

SV Oberdischingen – SF Kirchen (Samstag, 17 Uhr). - Der SV Oberdischingen hat das Fehlen einiger Stammspieler bisher sehr gut verkraftet und belegt den dritten Tabellenplatz. Gästetrainer Rudolf Soukup kann jedoch mit dem bisher Erreichten sicher nicht zufrieden sein. Die Gäste warten immer noch auf den ersten Sieg und sie nehmen am Samstag einen neuen Anlauf.

SG Öpfingen – SV Ringingen (Sonntag, 15 Uhr). - Bewahrheitet sich für den SV Ringingen die Regel, dass das zweite Jahr nach einem Aufstieg das gefährlichste ist? Bisher haben die Gäste alle vier Spiele verloren. Nach der Heimniederlage am vergangenen Sonntag (1:2 gegen Betzenweiler) wird sich die SG Öpfingen sicher keine weitere Blöße geben.

SV Oggelsbeuren – TSV Riedlingen (Sonntag, 15 Uhr). - Während der TSV Riedlingen bisher eine blütenweiße Weste hat, hat der SV Oggelsbeuren zu Hause noch nicht gewonnen. Ohne Zweifel sind die Do-naustädter auch am Sonntag wieder Favorit. Für die Oggelsbeurer Abwehr wird es sicher eine schwer zu lösende Aufgabe, denn der TSV Riedlingen hat schon 24 Tore erzielt.

SF Bussen – SpVgg Pflummern-Friedingen (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften haben das Ziel, nicht schon frühzeitig abgehängt zu werden. Beide haben noch keinen Sieg auf ihrem Konto. Es ist eine gute Gelegenheit für die SF Bussen, sich durch einen Sieg zunächst vom Schlussfeld zu distanzieren.

Spielfrei am siebten Spieltag ist die SG Griesingen. Die Partie des FC Schelklingen/Alb beim SV Dürmentingen wurde auf den 29. März 2018 verlegt.