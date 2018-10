SZ-Topspiel steigt bereits am Samstag

Die SG Griesingen hat bisher zweierlei Gesichter gezeigt. Auswärts gelangen drei Siege, zu Hause aber wartet die SG immer noch auf den ersten Dreier. Am Samstag, 17 Uhr, soll gegen den SV Betzenweiler im SZ-Topspiel der erste Heimsieg eingefahren werden. Tabellenführer SG Öpfingen ist am Sonntag beim starken Aufsteiger in Zwiefalten zu Gast. Besonderen Reiz hat das Lokalderby zwischen dem VfL Munderkingen und den SF Kirchen.

SZ-Topspiel: SG Griesingen – SV Betzenweiler (Samstag, 17 Uhr). – Ohne ihren verletzten Torjäger Peter Gobs hat die SG Griesingen in bisher acht Spielen nur insgesamt zwölf Tore erzielt. Doch diese wenigen Tore reichten zu insgesamt zwölf Punkten, da die starke SG-Abwehr auch nur 14 Gegentore zuließ. Am Samstag soll ein neuer Anlauf gestartet und nun auch zu Hause ein Dreier eingefahren werden.

Gast SV Betzenweiler spielt nach dem Weggang der Brüder Hasenkampf zum SV Bad Buchau wohl nicht mehr die starke Rolle der Vorsaison, in der die Gäste immerhin Tabellenzweiter wurden. Die SG Griesingen hat in der Saison 2017/18 jedoch das Heimspiel gegen Betzenweiler mit 3:1 gewonnen. Ob dies ein gutes Omen für das Spiel am Samstag ist, muss sich erst noch zeigen. Die Griesinger Fans wollen einmal wieder einen Heimsieg sehen.

SF Donaurieden – SV Dürmentingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die SF Donaurieden haben am vergangenen Sonntag eine Superform an den Tag gelegt. Es passte bei den Sportfreunden an diesem Tag einfach alles. Mit diesem klaren Sieg im Hintergrund gehen die Gastgeber mit gestärktem Selbstvertrauen in das Spiel am Sonntag.

SGM Ertingen/Binzwangen – FC Schelklingen/Alb (Sonntag, 15 Uhr). – Die Gäste von der Alb haben zwar schon einen erheblichen Abstand zu Tabellenführer Öpfingen, sind aber weiterhin ein Anwärter zumindest für den Relegationsplatz. Gastgeber Ertingen/Binzwangen ist nur schwer auszurechnen und auch zu Hause verletzbar.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr). – Der Aufsteiger hat in den beiden Spielen in den zurückliegenden Wochen zwar etwas nachgelassen. Doch gegen den Tabellenführer wird das Team von Hans Peter Hertenberger sicher alle Kräfte mobilisieren. Trotzdem werden die Gäste versuchen, weiterhin unbesiegt zu bleiben.

TSV Türkgücü Ehingen – TSV Rißtissen (Sonntag, 15 Uhr). – Beide Mannschaften haben am vergangenen Wochenende Siege eingefahren. Allerdings ist das Punktekonto bei beiden noch recht mager. Der Gastgeber könnte im Falle eines Sieges punktemäßig mit Rißtissen gleichziehen. Die Gäste jedoch bei einem Erfolg näher an das Mittelfeld heranrücken. Türkgücü hat bisher zu Hause noch nicht gewonnen.

VfL Munderkingen – SF Kirchen (Sonntag, 15 Uhr). – Der VfL Munderkingen muss versuchen, seine Serie von drei Niederlagen in Folge zu beenden. In diesem Lokalderby geht es nicht nur um Punkte, sondern auch ums Prestige. Da die SF Kirchen zuletzt bei der Heimniederlage gegen Türkgücü sehr enttäuschten, wollen sie im Donaustadion die Scharte auswetzen. Für dieses Spiel gibt es keinen Favoriten.

SV Ringingen – FV Schelklingen-Hausen (Sonntag, 15 Uhr). – Der Gastgeber trumpft regelmäßig auf fremden Plätzen auf, enttäuscht dafür aber bei Heimspielen. Gegen die Schelklinger Gäste soll die Heimbilanz verbessert werden. Doch der FV Schelklingen-Hausen will den derzeitigen zweiten Tabellenplatz verteidigen.

Spielfrei ist der SV Oberdischingen.