SZ-Topspiel steigt auf dem Semmelbühl

Beim SZ-Topspiel der Kreisliga A sind am Sonntag die SF Kirchen Gastgeber des SV Betzenweiler. Die Sportfreunde haben von der vergangenen Saison her eine schlechte Bilanz. Alle Spiele sind am Sonntag, 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SF Kirchen – SV Betzenweiler. – In der Saison 2017/18 haben die SF Kirchen gegen den SV Betzenweiler die schlechteste Bilanz eingefahren. Das Heimspiel ging mit 1:4, das Spiel in Betzenweiler sogar mit 0:5 verloren. Keine Frage: Diese hohen Niederlagen werden den Gastgeber anspornen, in dieser Saison es besser zu machen.

Beide Mannschaften haben bisher nur jeweils ein Spiel ausgetragen. Kirchen hat das erste Heimspiel gewonnen, Betzenweiler zu Hause zum Auftakt 1:1 gegen den Bezirksliga-Absteiger Schelklingen-Hausen gespielt. Vergangenes Wochenende waren beide spielfrei. Mit ihrem neuen Trainer Christian Zittrell wollen die Sportfreunde den Semmelbühl wieder zu einer Festung machen und möglichst wenige Punkte zu Hause abgeben. Der SV Betzenweiler hat zwar die Brüder Hasenkampf an den SV Bad Buchau verloren, doch will er trotzdem wieder vorne mitmischen. Als Saisonziel haben die Gäste angegeben, „unter den ersten Fünf“ mitzuspielen.

SG Öpfingen – SV Dürmentingen. – Die Öpfinger wurden von fast allen Vereinen als Meisterschaftsfavorit genannt. Nach einer sehr erfolgreichen Vorbereitung haben sie jedoch beim Punktspielauftakt gegen Aufsteiger Donaurieden nur hauchdünn gewonnen. Am Sonntag will die SG Öpfingen einen weiteren Sieg nachlegen.

SGM Ertingen/Binzwangen – SF Donaurieden. – Der Aufsteiger hat sich sicher einen besseren Rundenstart vorgestellt. Die Sportfreunde haben in den bisherigen zwei Spielen sicher nicht enttäuscht, doch jeweils am Ende knapp verloren. In Ertingen wartet eine weitere schwere Aufgabe, da die Gastgeber ihr erstes Spiel verloren haben.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SV Ringingen. – Für den SV Ringingen ist es bisher optimal gelaufen. Sechs Punkte und kein Gegentor sind eine stolze Anfangs-Bilanz. Nun geht es zu einem Aufsteiger, der noch unbesiegt ist, allerdings zweimal nur unentschieden spielte. Das Team von Hans Peter Hertenberger wird den Gästen alles abverlangen.

TSV Rißtissen – FV Schelklingen-Hausen. – In der vergangenen Saison trennten diese Mannschaften noch zwei Spielklassen. Der TSV Rißtissen hat in seinem ersten Spiel bewiesen, dass er sehr heimstark ist. Doch auch das 1:1 der Schelklinger in Betzenweiler war ein Beweis der Spielstärke der Gäste. Der Aufsteiger möchte seine weiße Weste zu Hause behalten.

Spielfrei ist der VfL Munderkingen. Das Spiel Türkgücü Ehingen – SG Griesingen ist auf 15. November verlegt.