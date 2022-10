SZ-Topspiel endet mit einem engen Remis

Die SF Bussen haben am Sonntag mit dem Sieg gegen den SV Oberdischingen für die Überraschung des Tages gesorgt. Buchstäblich in letzter Minute rettete die SG Griesingen in Hausen einen Punkt. Der SV Ringingen düpierte den FV Altheim und Kirchen/Herbertshofen gewann am Federsee.

SZ-Topspiel: FV Schelklingen-Hausen - SG Griesingen 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Peter Gobs (26.), 1:1, 2:1 Lukas Böttinger (50., 58.), 2:2 Jonas Mast (90.). - Die beiden Mannschaften schenkten sich in Hausen nichts. Zunächst gab es auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen. Doch in der 26. Minute erzielte Peter Gobs per Kopfball das 0:1. Zwar hatte der Gastgeber noch einige gute Chancen, doch bis zur Halbzeit passierte nichts. Anders im zweiten Durchgang, als Lukas Böttinger mit Toren in der 50. und 58. Minute die Gastgeber in Front brachte. Die zahlreichen Schelklinger Zuschauer hofften schon auf einen Sieg, als Jonas Mast in der 90. Minute zum 2:2 ausglich. - Reserven: 1:2.

SF Bussen - SV Oberdischingen 4:2 (4:0). - Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Christian Neumann (5., 16., 28.), 4:0 Alexander Beck (32., Elfmeter), 4:1 Christian Sameisla (47.), 4:2 Manuel Hospach (80.). - SF-Trainer Jürgen Ruider hatte seine komplette Mannschaft auf dem Platz. Der SV Oberdischingen war in der ersten Halbzeit nicht richtig in Form. Erst nach der Pause kamen die Gäste zu ihren beiden Toren. Der Sieg der Gastgeber war verdient. - Reserven: 6:2.

FV Altheim - SV Ringingen 1:5 (0:4). - Tore: 0:1 Leon Kosa (4.), 0:2 Sven Neuwirth (14.), 0:3 Jan Braunsteffer (39.), 0:4, 0:5 Jan Neuwirth (44., 64.), 1:5 Philipp Binder (71.). - Trainer Daniel Weber sprach vom bisher absolut schlechtesten Spiel seiner Mannschaft. Der SV Ringingen nutzte die Schwächen seines Gegners rigoros aus.

SGM Schmiechtal/Alb I - SV Betzenweiler 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Fabian Mayer (25.), 1:1 Dimitri Bärwald (43.), 1:2 Timo Werkmann (70.), 2:2 Eigentor nach Freistoß (88.). - Der Gastgeber hätte bei Halbzeit klar führen können, doch am Ende bezeichnete Timo Rothenbacher das Ergebnis als gerecht.

SV Dürmentingen - KSC Ehingen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Sebastian Buck (35.). - Dürmentingen hatte mehr vom Spiel und gewann verdient, der KSC Ehingen verließ sich auf Konter. - Reserven: 3:4.

SGM Bad Buchau - SGM Kirchen/Herbertshofen 3:4 (2:3). - Tor: 0:1 Lukas Suter (2.), 0:2 Ahmed Cini (10.), 1:2 Christian Gnannt (19.), 1:3 Jan Müllerschön (30.), 2:3 Kai Vogelsang (34.), 2:4 Paul Mayer (65.), 3:4 Fabian Kugler (90.). - Nach einem ausgeglichenen Spiel hatte am Ende die SGM Kirchen/Herbertshofen die Nase vorne.

SGM Daugendorf/Unlingen - SV Unterstadion 0:0. - Beide Mannschaften haben am Sonntag nicht ihre stärkste Form gezeigt. In der ersten Halbzeit waren die Gäste stärker, nach Seitenwechsel die Gastgeber. Ab der 80. Minute wurde es noch turbulent. - Reserven: 1:1.

TSV Allmendingen - Schwarz Weiß Donau II 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Florian Stiehle (34.), 2:0 Dominik Stoll (39.), 3:0 Florian Stiehle (49.) - Der TSV Allmendingen kam zu einem verdienten Sieg gegen SW Donau II. Allerdings hat der Gastgeber nach der Halbzeitpause nachgelassen. - Reserven: 0:1.