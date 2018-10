SZ sucht noch Nachtfahrer fürs 24-Stunden-Spinning

Das siebte 24-Stunden-Spinning-Event der Schwäbischen Zeitung Ehingen steigt am kommenden Wochenende (Samstag, 11 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr) in der Sport-Express-Arena mit Tombola, Kaffee und Kuchen sowie einem Weißwurstfrühstück am Sonntagmorgen.

Die meisten Stunden sind bereits ausgebucht, viele fleißige Spinnerinnen und Spinner sind mit dabei und radeln für den guten Zweck. Der Erlös der Aktion geht in diesem Jahr an die evangelische Kirchengemeinde, die im Frühjahr eine Vesperkirche veranstalten möchte, sowie an den Ehinger Freundeskreis Migranten.

Wer noch mitradeln möchte, sei es in der Gruppe oder als Einzelfahrer, kann dies noch in den Nachtstunden zwischen 1 und 6 Uhr tun. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer 07391/587570.

