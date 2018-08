SZ-Leser genießen den Sonnenkopf

Die „Schwäbische Zeitung“ kann heuer ein großes Interesse an ihrer Leserfahrt verbuchen. Mehr als 125 Personen nahmen am Mittwoch in zwei Bussen an dieser ersten Fahrt teil, die in Zusammenarbeit mit Bayer-Reisen auf den Sonnenkopf am Arlberg und dort in das „Sagenhafte Bärenland“ gleich neben der Bergstation führte.

Am kommenden Mittwoch geht es aufgrund der Nachfrage gleich noch einmal zu diesem schönen Reiseziel. Kurzentschlossene können sich dafür noch anmelden, teilt die zuständige Sachbearbeiterin des Reiseunternehmens, Miriam Mayer, mit.

Der Sonnenkopf bietet mit dem naturnahen Erlebnisparadies „Bärenland“ eine Ausflugmöglichkeit für die ganze Familie und damit für alle Altersgruppen. Viel erfahren können Alt und Jung an Informationspunkten auf einem Rundweg namens „Bärenweg“ über die Lebensweise der Tiere. Im benachbarten Montafon war im vergangenen Jahrzehnt nach 170 Jahren wieder ein Bär aufgetaucht, der auch in Deutschland Bekanntheit unter dem Namen „Problembär Bruno“ erlangte und schließlich im Bayrischen geschossen wurde. Dann bietet der Erlebnispark sehr viel Spaß an Spielstationen für Kinder und ihre Begleitpersonen. Als sehr beliebte Anlaufstellen für den Nachwuchs und Erwachsene zeigten sich am hochsommerlichen Leserreisetag zum Beispiel die Floßfahrt, eine Wasserwippe und auch die Bärenseilbahn.

Auf dem Sonnenkopf ist aber beides zu haben: Die von den spielenden Kindern vermittelte Fröhlichkeit und Lebendigkeit und andererseits die Ewigkeit ausstrahlende Ruhe des umgebenden Gebirges nur wenig abseits des Spieleparadieses. Am Wegesrand luden noch leckere Heidelbeeren zur Zwischenmahlzeit ein. Gelobt wurden von verschiedenen Lesern das Reiseziel, das Mittagessen und die schöne Aussicht. „Es ist ein grandioser Ausblick“, sagte ein Leser. Eine Leserin aus Äpfingen attestierte beim köstlichen Mittagessen: „Es ist ein wunderschöner Ausflug.“ Leser waren in Ehingen, Laupheim und Biberach in die Busse zugestiegen. An der Klostertalbahn begrüßte Geschäftsführer Dietmar Tschohl die Teilnehmer der Leserreise, ehe sie innerhalb von acht Minuten zur Bergstation auf 1850 Metern Höhe hinaufgondelten. Die Befürchtung, die im Bus vom Reiseleiter noch angekündigt wurde, dass geringe Temperaturen herrschen könnten, trat, am Ziel eingetroffen, nicht ein. Es herrschte strahlender Sonnenschein.

Ein Teil der großen Sonnenterrasse war für die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ zum reichhaltigen Mittagsbuffet reserviert. Am Nachmittag kam bei leichter Wolkenbildung etwas Wind auf, aber das Thermometer zeigte immer noch 22 Grad an. Die Busfahrer Oliver De Guili und Roland Freudenreich brachten zusammen mit den Reiseleitern Bruno Haaga und Josef Sailer die Ausflügler wieder gut nach Hause. Bei der Anreise hatte es zur Stärkung ein Gebäck und die neuestes Zeitungsausgabe gegeben, und SZ-Verlagsleiterin Silke Preisler sorgte für die Verteilung von ein paar nützlichen Werbegeschenken, die die Ausflügler zusätzlich an diesen schönen gemeinsamen Tag auf dem Sonnenkopf erinnern werden, der seinem Namen übrigens alle Ehre machte.