SZ-Jury sucht den schönsten Maibaum

198 Kilometer auf dem Tacho, sechs Stunden, 18 Städte, Teilorte und Gemeinden, einen Sieger, zwei zweite und zwei dritte Plätze sowie jede Menge Brauchtum und Tradition – das sind die Fakten der diesjährigen Maibaum-Tour der SZ-Jury. Denn am Donnerstag sind der CDU-Landtagsabgeordnete und Generalsekretär Manuel Hagel, Hans Rieger (Bürgermeister von Unterwachingen und Hausen am Bussen) sowie Lothar Huber, Ehrenzunftmeister der Ehinger Narrenzunft Spritzmuck unterwegs gewesen, um die schönsten Maibäume zu küren. Wer gewonnen hat, wird dann bei der legendären Prämierungsfeier am Dienstag, 15. Mai, im Allmendinger Gasthaus Kreuz verkündet.

So schwer wie in diesem Jahr haben es die Maibaum-Aufsteller der Jury noch nie gemacht. Gleich fünf Bäume hätten laut Jury das Zeug dazu gehabt, den begehrten ersten Platz zu ergattern. „Das Niveau der Maibäume ist schon vergleichbar mit der Bundesliga. Alle sind richtig gut, ein paar sind eben noch besser“, sagt Hans Rieger, der seit 14 Jahren, seit dem Start des SZ-Wettbewerbs, in der Jury ist und mittlerweile den Spitznamen „Maibaum-Papst“ tragen darf. Auch in diesem Jahr hat die Tour der Jury quer durch das Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung Ehingen geführt und sogar mit Oberwachingen und Oggelsbeuren je einen Abstecher in der Landkreis Biberach gemacht.

Fast 200 Kilometer ist die Maibaum-Jury gefahren, um den schönsten Maibaum zu finden.

„Ich habe bei dieser Tour gleich mehrere Signale empfangen. Signale darüber, wie schön unsere Heimat ist, wie toll das Brauchtum gepflegt wird. Das alles zeigt mir, dass wir in einer Region leben, in der Heimat eine große Bedeutung hat“, sagt Lothar Huber, der ebenfalls schon einige Jahre als Jury-Mitglied auf dem Buckel hat. Und als am Wegesrand im Winkel eine Katze und ein Hund einträchtig nebeneinander auf dem Gehweg in der Sonne lagen, sagte Huber: „Bei uns ist die Welt wirklich noch in Ordnung.“

Das sieht und hört natürlich auch der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel gerne, der bereits zum dritten Mal als Jury-Mitglied dabei war. „Für mich war das wie ein Nachmittag im Urlaub. Ich empfinde es schon als Lebensglück, in dieser Region zu leben. Und die Kultur des Maibaumstellens durch die Vereine, Feuerwehr und Landfrauen stiftet Identität für unsere Heimat. Der Wettbewerb ist eine tolle Sache und zeigt auch die Einmaligkeit unserer Region“, betont Hagel.

Wichtiges Ehrenamt

Für Hans Rieger hat die Bewertungstour auch nach 14 Jahren ihren Reiz noch lange nicht verloren. „Je kleiner die Ortschaft, desto schöner der Baum“, erklärt Rieger etwas süffisant, wobei er dabei deutlich macht: „Man braucht natürlich immer Ehrenamtliche, die beim Maibaum helfen. Das geht im Wald los und endet beim Aufstellen. Und in kleineren Ortschaften ist der Zusammenhalt eben größer, als in einer Stadt.“

Besonders nett waren in diesem Jahr auch die beiden Maibäume der Kindergärten in Rißtissen und Donaurieden, die sich für den Wettbewerb angemeldet hatten.

Die Prämierungsfeier und damit auch die Verkündung der Gewinner findet am Dienstag, 15. Mai, traditionell im Allmendinger Gasthaus Kreuz statt. Dort wird es für die Maibaum-Aufsteller nicht nur Freibier und leckeres Essen geben, sondern natürlich wird auch der SZ-Partner, die Berg-Brauerei, ihre Preise in Form von Bier spendieren.

