SZ Ehingen sucht Sportler des Jahres 2017

Der Termin ist neu, die Aktion ist es nicht. Die Schwäbische Zeitung würdigt zusammen mit dem Partner Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß erneut herausragende sportliche Leistungen und kürt mit Hilfe ihrer Leser die SZ-Sportler des Jahres 2017. In den drei Kategorien Männer, Frauen und Mannschaft stehen jeweils fünf Kandidaten zur Auswahl, die Abstimmung, an der sich alle SZ-Leser beteiligen können, läuft bis 24. Februar. Prämiert werden die Sieger und Platzierten dann bei einer Gala am 6. März.

Bei früheren Ehinger Sportlerwahlen waren die Leser im Spätsommer zur Stimmabgabe aufgerufen, nun wurde die Aktion in den Winter und auf den Jahresbeginn verschoben. Damit lässt sich ein Jahr besser abgrenzen. Unverändert ist das Procedere – die SZ-Redaktion wählt aus ihrer Sicht jeweils fünf Kandidaten pro Kategorie aus, aber das letzte Wort haben die Leser. Sie wählen die Sportler des Jahres 2017. Dies ist nur mit dem Originalcoupon möglich, außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Coupons vollständig ausgefüllt werden – also drei Stimmen pro Kategorie abgegeben werden. Belohnt werden die Leistungen der Athleten mit Geldpreisen. Nachfolgend die Kurzvorstellung der Kandidaten für die Wahl der Sportler des Jahres 2017.

Sportler des Jahres 2017

Frank Bantle, Bogenschießen: Der Allmendinger schoss sich von Erfolg zu Erfolg. Bei den deutschen Meisterschaften Feld und Jagd und bei den Europameisterschaften Feld gewann er einige Medaillen.

David Grözinger, Fußball: Der A-Jugendliche aus Rottenacker ist fester Bestandteil der Bundesliga-Junioren des VfB Stuttgart. Bei einem Freundschaftsspiel 2017 in Biberach kam er bei der „Ersten“ zum Einsatz.

Timo Rothenbacher, Fußball: Auf den Torjäger des A-Kreisligisten FC Schelklingen/Alb war 2016/17 Verlass. Mit 31 Treffern in 28 Spielen wurde er Torschützenkönig der Liga.

Daniel Udsilauri, Judo: Der Nachwuchskämpfer des TSV Erbach zählt in seiner Altersklasse zu den Besten. Nicht von ungefähr zeichnet ihn der Württembergische Verband als Judo-Nachwuchstalent 2017 aus.

Alexander Windisch, Tennis: Der Ehinger verteidigte im Jahr 2017 die Position eins der Weltrangliste der Herren 45. Außerdem sicherte er sich zum dritten Mal den EM-Titel seiner Altersklasse.

Sportlerin des Jahres 2017

Mia Eickmann, Fußball: Die Ehingerin zählt zu den talentiertesten Fußballerinnen ihres Alters, spielt für die Landesstaffel-C-Junioren der TSG Ehingen und die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler.

Melanie Geiselhart, Fußball: Die Dettingerin ist seit Jahren der Rückhalt des SV Alberweiler. In der Saison 2016/17 trug die Torhüterin maßgeblich zur Oberliga-Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga bei.

Laura Heinrich, Taekwondo: Die junge Taekwondo-Kämpferin des SC Kirchen sicherte sich bei den bayerischen und bei den deutschen Meisterschaften mehrere Medaillen.

Hannah Prang, Handball: Sie ist noch im A-Jugend-Alter, zählt aber schon zu den Leistungsträgerinnen des Frauen-Teams der TSG Ehingen, mit denen sie in die Bezirksklasse aufstieg.

Annika Schepers, Leichtathletik: Eine Reihe von Medaillen bei Meisterschaften sicherte sich die Athletin der SG Dettingen, mit dem Höhepunkt Bronze bei der U16-DM im Kugelstoßen.

Mannschaft des Jahres 2017

SG Altheim, Fußball: Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga schrieben die Altheimer Fußballer in der vergangenen Saison Vereinsgeschichte. Nie zuvor spielte die SG im Bezirksoberhaus.

SSV Ehingen-Süd, Fußball: Als überragende Mannschaft der Landesliga-Saison 2016/17 gelang den Kirchbierlingern erstmals der Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg.

TC Ehingen, Tennis: Die Herren I des TC Ehingen sichern sich in der Saison 2017 in beeindruckender Manier die Oberliga-Meisterschaft und steigen in die Württembergliga auf.

TSG Ehingen, Fußball: Die TSG lief zum Saisonende zu großer Form auf und machte in zwei Entscheidungsspielen und in der Relegation die Rückkehr in die Landesliga perfekt.

SV Granheim, Fußball: Überzeugend setzten sich Granheims Fußballerinnen im Entscheidung- und im Relegationsspiel durch und meldeten sich in der Verbandsliga zurück.