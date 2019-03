SZ-Aktion: Ärzte helfen am Telefon bei Fragen zu starkem Übergewicht

Bei chronischen Krankheiten denken die meisten an Bluthochdruck, Allergien oder ähnliches. Dass auch starkes Übergewicht in diese Gruppe fällt, ist vielen nicht bewusst. Dabei ist nicht unbedingt die Frage, ob man mit zwei oder drei Kilo weniger im Bikini eine noch bessere Figur machen könnte, sondern es geht um massives, teilweise auch krankhaftes Übergewicht. Die Krankheit wird häufig unterschätzt und Betroffene teilweise diskriminiert – mit Folgen für Körper und Seele.

Weltweit sind 2018 2,8 Millionen Menschen an den Folgen ihres Übergewichts verstorben. Deshalb ist es wichtig, Adipositas zu behandeln und die damit verbundenen Folgekrankheiten zu bessern oder auszuschalten. Adipositas – davon sprechen Mediziner, wenn der BMI einen Wert von über 30 erreicht. Bei einem 1,80 Meter großen Mann ist dies ab 97,2 Kilo der Fall, bei einer 1,65 Meter großen Frau ab 81,7 Kilo. Ab diesem Wert steigt das Risiko für Folgeerkrankungen – mit zunehmendem BMI immer deutlicher. Dazu zählen Bluthochdruck, Gefäß- und in der Folge auch Organschäden, Diabetes, Gelenkverschleiß, aber auch ein höheres Risiko für bösartige Erkrankungen und Unfruchtbarkeit können die Folge sein.

Mindestens genauso schwer wiegen die seelischen Verletzungen, denn 40 Prozent der stark Übergewichtigen berichten von selbst erlebten negativen Reaktionen in ihrem Umfeld oder auch von völlig fremden Menschen. Der Leidensdruck ist bei vielen hoch, doch wie kann geholfen werden?

Betroffenen besser helfen

Im Alb-Donau-Kreis entsteht derzeit das Adipositas Netzwerk Alb-Donau, das sich zum Ziel gesetzt hat, Betroffenen noch besser zu helfen. Denn viele auch stark übergewichtige Patienten haben den Wunsch, ihr Körpergewicht zu verringern und damit wieder aktiver im Alltag zu werden. Durch zahlreiche Diäten und erlernte Verhaltensmuster sind viele in einer Art Teufelskreis gefangen, aus dem sie ohne Hilfe nicht herauskommen. Und die Gründer des Adipositas Netzwerks sind sich einig, dass es bei vielen Patienten nicht ausreicht, an einer Schraube zu drehen, sondern dass hier vielfältige Behandlungsansätze wie ein Puzzle ineinandergreifen müssen.

SZ-Lesern stehen Bernd Nasifoglu und Dr. Ruth Krauss bei der Telefonaktion als Experten zur Verfügung. Das Ziel der Telefonaktion ist es, schnell und unbürokratisch Ratschläge vom Spezialisten zu erhalten und einem Arzt die Fragen stellen zu können, für die im Praxisalltag oft keine Zeit bleibt. Mögliche Fragen können sein:

Was kann ich selbst tun, um mein Gewicht positiv zu beeinflussen? Welche Rolle spielen dabei die Ernährung und Bewegung? Welche Abnahme ist realistisch und welchen Zeitraum sollte ich dafür einplanen? Was kann ich tun, wenn Sport auf Grund meiner Leibesfülle oder Schmerzen nicht mehr möglich ist? Kann eine Operation eine Option sein und wann kommt sie in Frage? Welche Eingriffe gibt es und mit welchen Einschränkungen muss ich nach einem solchen Eingriff rechnen? Wie gehe ich vor, wenn ich eine Operation anstrebe und die Genehmigung meiner Krankenkasse für den Eingriff benötige? Wann sollte ich mich für konservative Methoden entscheiden und wo haben diese ihre Grenzen? Ich habe chronische Erkrankungen und frage mich, ob eine Abnahme hier hilfreich wäre. Muss ich Übergewicht in jedem Fall abbauen oder gibt es auch Fälle, wo ein bisschen mehr die Gesundheit nicht beeinflusst?

Konservative Behandlung

Dr. Ruth Krauss ist niedergelassene Allgemeinmedizinerin in Erbach mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin. Sie koordiniert die konservative Behandlung und kann aus einem breiten Erfahrungsschatz berichten. Bernd Nasifoglu ist Sektionsleiter für Viszeralchirurgie und bietet alle gängigen Adipositasoperationen in Ehingen an. Beide arbeiten im Alltag eng zusammen und stehen deshalb als Expertenteam bereit.

