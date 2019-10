SW Donau empfängt Ehingen zum Derby

Einen Spieltag nach dem Sieg in Öpfingen steht die SGM Schwarz Weiß Donau schon wieder in einem Lokal-Derby. Am Sonntag kommt die TSG Ehingen, die ihren zweiten Tabellenplatz verteidigen will. Schon am heutigen Samstag spielt die SG Altheim zu Hause gegen den Tabellenletzten. Die SG Öpfingen ist am Sonntag zu Gast in Bad Buchau.

SG Altheim – SG Hettingen/Inneringen (Samstag, 15 Uhr). – Hat die SG Altheim nun die Kurve gekriegt? Der Sieg beim FV Altheim hat das Selbstvertrauen gestärkt und der Gastgeber hat vor, heute erstmals ein Heimspiel zu gewinnen. Ein Sieg würde wahrscheinlich ein Vorrücken in der Tabelle zur Folge haben. „Die Punkte zu holen ist wichtig“, sagt Trainer Martin Blankenhorn. Seine Mannschaft habe den unbedingten Willen, sich aus der Abstiegszone zu verabschieden. Eine gute Leistung habe am vergangenen Sonntag zum Sieg geführt und hier gelte es, weiterzumachen. Allerdings wissen die Gäste, dass sie im Falle einer Niederlage den Abstand zum rettenden Ufer vergrößern würden. Für beide Mannschaften ist das heutige Spiel also sehr wichtig.

SGM Schwarz Weiß Donau – TSG Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). – In Rottenacker hofft man, dass der Sonntag zu einem richtigen Fußball fest wird. Es spielen nämlich alle drei Mannschaften in Rottenacker. Interessanter Weise treffen hier die bisher erfolgreichsten Torschützen Lukas Ottenbreit (13 Tore) und Valentin Gombold (12 Tore) aufeinander. Die Gäste haben bisher den erfolgreichsten Angriff (35 Tore) und der Gastge-ber (29 Tore) steht dabei an vierter Stelle. Doch damit sind die Gemeinsamkeiten schon genannt, denn die SGM Schwarz Weiß Donau hat noch kein Heimspiel gewonnen. Ihr Sieg in Öpfingen muss jedoch die Gäste warnen. „Wir wollen Paroli bieten und die TSG Ehingen muss sich erst beweisen“, sagt Trainer Timm Wal-ter. „Wir haben viel Potenzial und wollen da weitermachen, wo wir in Blönried aufgehört haben“, sagt TSG-Trainer Volkmar Hackbarth. Die Gäste sind gut aufgestellt und werden selbstbewusst in das Spiel am Sonntag gehen. Einige Spieler haben zwar noch Blessuren aus dem Spiel in Blönried, doch die Gäste können eventuelle Ausfälle kompensieren.

SV Bad Buchau – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr). – Es ist bereits das zweite Mal, dass in dieser Saison diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Das Bezirkspokal-Spiel hat die SG Öpfingen knapp mit 1:0 gewonnen. „Unser Gegner ist eine Wundertüte. Einmal trumpft das Team vom Federsee auf und ein anderes Mal beziehen sie eine hohe Niederlage“, sagt Steffen Lehmann. Die personelle Situation entspannt sich bei den Gästen, denn am Sonntag sind Manuel Hospach und Jonas Herde wieder im Öpfinger Team. „Am Sonntag hat Felix Gralla die Qual der Wahl“, so Steffen Lehmann. Nach zwei Remis und einer Niederlage sehne sich die SG Öpfingen wieder nach einem Dreier.

Weitere Spiele: SV Langenenslingen – FV Altheim, TSV Riedlingen – FC Krauchenwies/Hausen, FV Neufra – SGM Blönried/Ebersbach, FV Altshausen – SV Hohentengen, SV Uttenweiler – SF Hundersingen.