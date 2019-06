SVS-Triathleten: Hier kühl und regnerisch, dort heiß

Die aus dem Raum Ehingen und Laupheim stammenden Triathleten des SV Sulmetingen sind in Lauingen sowie in Moritzburg an den Start gegangen. Während sieben SVS-Sportler in Lauingen bei kühlem und regnerischem Wetter die Wettkämpfe über die Sprint- und Olympische Distanz absolvierten, hatten zwei weitere der SVS-Triathleten in Moritzburg Temperaturen von 33 Grad und schwierige Bedingungen. So gab es beim Schwimmen über 3,8 Kilometer wegen der hohen Temperaturen Neoprenverbot.

Beim Triathlon in Lauingen war auf der Sprintdistanz Martin Dangelmayr schnellster SVS-Starter. In der Gesamtwertung war er Vierter und in seiner Altersklasse M35 Zweiter in der Zeit von 1:00 Stunden. Dahinter folgte Guido Maier mit 1:07 Stunden (Platz sieben in der Altersklasse M35), Hans Jürgen Divo kam nach 1:11 Stunden und als Sieger der Klasse M50 ins Ziel.

Auf der Olympischen Distanz war Tobias Wutz in 2:11 Stunden schnellster SVS-Triathlet und belegte Platz sechs in der Altersklasse M35. Jürgen Gaus (2:18 Stunden) wurde Sieger in der M55. Thomas Häußler, in diesem Jahr erstmals für den SV Sulmetingen am Start, kam nach 2:35 Stunden ins Ziel (Platz 17 der M40). Als Vierter vom SVS kam Guido Heinemann nach 2:37 Stunden ins Ziel und wurde in der M45 auf Platz zwölf gelistet. Somit hatten die Sulmetinger Triathleten in Lauinger drei Plätze auf dem Podium erzielt: zweimal Platz eins und einmal Platz zwei in den Altersklassen.

Hitze und Defekt am Rad

Härtere Bedingungen und größere Probleme gab es beim Schlosstriathlon über die Mittel- und Langdistanz in Moritzburg. Kay Fischer beendete den Ironman (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen) erfolgreich nach 12:26 Stunden, obwohl er mit großen Schwierigkeiten zurechtkommen musste. An seinem Wettkampfrad gab es Schwierigkeiten mit den Bremsen und zudem brach das Schaltwerk, was das Fahren erschwerte, weil nur noch zwei Gänge funktionierten. Im abschließenden Laufen und bei Temperaturen von 33 Grad während der 42 Kilometer hatte Fischer zusätzlich mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

Auch Bernd Lucas, der als zweiter SVS-Teilnehmer in Moritzburg auf der halben Ironman-Distanz startete, verlangte der Wettkampf alles ab. Schwimmen ohne Neoprenanzug, ein schwieriges Radprofil und zudem Knieprobleme: Lucas brach den Wettkampf bei Laufkilometer sechs ab, nachdem er zwei Kilometer im Schwimmen und 90 Kilometer auf dem Rad gemeistert hatte.

Der nächste Wettkampf findet für die Sulmetinger Triathleten am 30. Juni in Erbach statt. Dort trägt der SVS auch seine vereinsinterne Meisterschaft aus. Ebenfalls am letzten Juni-Wochenende startet Guido Heinemann beim Ironman in Frankfurt, eine Woche später tritt Jürgen Gaus beim Ironman in Klagenfurt an.