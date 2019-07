SVS-Athleten meistern ihre Wettbewerbe

Die aus dem Raum Ehingen und Laupheim stammenden Triathleten des SV Sulmetingen sind am vergangenen Wochenende bei drei Wettkämpfen in Baden Württemberg und Bayern am Start gewesen.

Guido Maier und Andreas Glaser traten über die olympische Distanz beim Schongau-Triathlon an und mussten 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen absolvieren. Glaser kam in der Zeit von 2:26 Stunden vier Minuten vor seinem Vereinskollegen Maier ins Ziel und belegte Rang 29 in der Gesamtwertung aller Teilnehmer, Maier wurde auf Platz 41 gelistet.

Christian Conrad war beim Tübinger Triathlon erfolgreich und hatte die gleichen Distanzen zu meistern, wobei die Schwimmstrecke im Neckar eine 750-Meter Wendepunktstrecke war. Dies bedeutete, dass 750 Meter gegen und 750 Meter mit der Strömung zu schwimmen waren. Mit 2:37 Stunden belegte Conrad den 117. Platz von 301 Teilnehmern, in der Altersklasse wurde er auf Platz 14 gewertet. Tobias Wutz war beim Erlanger Mittelstanz-Triathlon erfolgreich und musste die Distanzen von zwei Kilometer Schwimmen, 86 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen meistern. Die Bedingungen waren hart: 32 Grad Lufttemperatur, ein starker Wind sowie ein selektives und welliges Radprofil machten Wutz so zu schaffen, dass er nahe dran war, das Rennen abzubrechen. Dennoch erzielte er in der starken Zeit von 4:45 Stunden den 65. Gesamtplatz unter 500 Teilnehmern, in der Altersklasse belegte er den 13. Platz.