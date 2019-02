SVG mit zweitem Testspielsieg

Die Fußballerinnen des SV Granheim haben auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde gewonnen. Der SG Altheim dagegen sagte das geplante Testspiel beim TSV Wendlingen ab.

SV Granheim – SV Lautertal 3:1 (1:0). - Sina Füller brachte den SVG auf dem Kunstrasen am Wenzelstein früh in Führung (10. Minute). Das 2:0 fiel Mitte der zweiten Halbzeit durch Lea Sophie König. Der Regionenligist kam kurz vor Schluss auf 2:1 heran, doch nur zwei Minuten später stellte Lisa Pfänder den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Für den Landesligisten Granheim war es nach dem 6:0 gegen Burgrieden der zweite Testspielsieg.