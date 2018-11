SV Unterstadion will dranbleiben

Die Fußball-Kreisliga B2 beschließt am Samstag, 24. November, mit einem Spiel in Unterstadion das Punktspieljahr 2018. Ursprünglich hätten am Wochenende weitere Partien nachgeholt werden sollen, doch das Spiel des SSV Emerkingen gegen den FC Marchtal (neuer Termin noch offen) wurde ebenso abgesetzt wie die Begegnung Eintracht Seekirch gegen Unlingen (neu angesetzt für 8. Mai).

SV Unterstadion – TSV Riedlingen II (Samstag, 14.30 Uhr). - Weil Unlingen am Samstag nicht spielt, hat der SV Unterstadion die Chance, durch einen Sieg gegen die Riedlinger Reserve auf dem dritten Tabellenplatz zu überwintern. Diese Gelegenheit werden sich die Gastgeber sicher nicht entgehen lassen. Ein Sieg ist fest eingeplant.