SV Ringingen ist jetzt Tabellenzweiter

Der SV Ringingen hat am Sonntag das Verfolger-Duell gewonnen und ist vor die Achstädter in der Tabelle vorgerückt. Durch den Sieg in Zwiefalten hat Tabellenführer SG Öpfingen nun sieben Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg im SZ-Topspiel ist die SG Griesingen nun auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt. Der VfL Munderkingen hat wieder auf die Erfolgsspur zurückgefunden und der FC Schelklingen/Alb verlor in Ertingen. Die SF Donaurieden haben den zweiten Sieg in Folge eingefahren und der TSV Türkgücü Ehingen hat mit dem ersten Heimsieg den Kontakt zu den Tabellennachbarn hergestellt.

SGM Daugendorf/Zwiefalten - SG Öpfingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Philipp Mall (55.), 0:2 Robin Stoß (70.). - Der Tabellenführer leistete sich sogar einen verschossenen Elfmeter vor dem 0:1 (Philipp Mall) und gewann dennoch ungefährdet in Zwiefalten. Immerhin dauerte es fast eine Stunde, bis das erste Tor fiel. - Reserven: 1:2.

SV Ringingen - FV Schelklingen-Hausen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Patrick Götz (45.), 2:0 Daniel Kress (85.), 2:1 Luca Schleiblinger (90., FE). - Die Gastgeber legten durch strammen Schuss nach Eckball und einem Freistoß aus leicht abseitsverdächtiger Position zwei Tore vor und die Gäste spielten durch Gelb/Rot in der 25. Minute fast eine Stunde in Unterzahl. In der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber mehrere gute Chancen aus, aber erst kurz vor Schluss fiel das entscheidende 2:0. Schelklingen-Hausen konnte nur noch verkürzen. - Reserven: 2:0.

SF Donaurieden - SV Dürmentingen 3:2 (1:1). - Tore: 1:0 Tim Hafner (10.), 1:1 Raphael Buck (27.), 2:1 Emil Schuster (50., FE), 3:1 Mathias Stetter (57.), 3:2 Niklas Weggenmann (89.). - „In einem ausgeglichenen Spiel hat Donaurieden seine Chancen besser genützt“, sagte Pressewart Robin Kolleth.. - Reserven: 3:0.

SGM Ertingen/Binzwangen - FC Schelklingen/Alb 4:2 (2:1). - Tore: 1:0 Dominik Reck (20.), 1:1 Ralf Lang (25.), 2:1 Alexander Hecht (38.), 2:2 Tobias Wolf (60.), 3:2 Dominik Reck (68.), 4:2 Christian Jäggle (74.). - „Wir haben Fußball gespielt und die Gäste schlugen nur lange Bälle“, sagte SGM-Trainer Bernd Rumpel. Der Sieg war gerecht. - Reserven: 3:0.

TSV Türkgücü Ehingen - TSV Rißtissen 3:2 (1:1). - Tore: 0:1 Jochen Pflug (5.), 1:1 Tzafer Moustafa (15., FE), 2:1 Emre Yigit (46.), 3:1 Tzafer Moustafa (78.), 3:2 Johannes Körner (90+4). - Durch diesen ersten Heimsieg hat Türkgücü nun den Anschluss an seine Tabellennachbarn hergestellt. Seit der Rückkehr von Spielertrainer Tzafer Moustafa gewinnen die Ehinger Türken wieder. Der Sieg wurde als verdient bezeichnet. Besonderes Vorkommnis: Zwei Türkgücü-Spieler mussten verletzt ausscheiden. - Reserven: 1:3.

VfL Munderkingen - SF Kirchen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Daniel Dorn (9./FE), 2:0 Florian Bieg (60.). - In diesem Spiel geht der Sieg für die Gastgeber aus der Donaustadt in Ordnung. Munderkingen hatte mehr vom Spiel und daher auch mehr Chancen.