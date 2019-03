SV Ringingen hat etwas gutzumachen

Der SV Ringingen ist zwar souveräner Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga A1, doch hat er in dieser Saison bereits drei Heimspiele verloren. Eines davon war am 16. September beim 0:1 gegen die SG Griesingen. Am Sonntag, 31. März, treffen beide Mannschaften in Griesingen beim SZ-Topspiel aufeinander. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SG Griesingen – SV Ringingen (Vorrunde 1:0). - Mit Trainer Thorsten Seeger hat der SV Ringingen bisher eine sehr starke Runde absolviert. Mit einem Spiel weniger als die Schelklinger Konkurrenten auf den Plätzen drei und vier hat der SVR bereits sechs Punkte Vorsprung. Zwölf Punkte mehr hat allerdings Tabellenführer SG Öpfingen, der wohl kaum mehr in Gefahr kommen wird. Die Ringinger sind mit drei Siegen in das Fußballjahr 2019 gestartet, die SG Griesingen hat ihr bisher einzigen Spiel nach der Winterpause in Munderkingen gewonnen.

Tabellenfünfter gegen Tabellenzweiter heißt die Partie am Sonntag in Griesingen. Der Gastgeber, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat als Ringingen, ist sehr heimstark und rechnet sich am Sonntag etwas aus. Die beiden Mannschaften werden sicher auf Augenhöhe spielen und der Ausgang der Partie ist offen. Da der SV Ringingen seine gute Ausgangsposition nicht aufs Spiel setzen will, wird er auch am Sonntag auf Sieg spielen.

SGM Ertingen/Binzwangen – FV Schelklingen-Hausen (Vorrunde 1:2). - Die SGM Ertingen/Binzwangen ist sehr erfolgreich ins Frühjahr gestartet und hat aus drei Spielen sieben Punkte geholt. Nun steht die Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz und will diese Position auch halten. Nicht ganz zufrieden kann Gästetrainer Jens Kannemann mit den Ergebnissen in den Spielen seit der Winterpause sein, denn im Jahr 2019 warten die Schelklinger immer noch auf den ersten Sieg.

FC Schelklingen/Alb – SV Betzenweiler (Vorrunde 1:2). - Auch auf der Schelklinger Alb hatte man sich den Rundenstart nach der Winterpause erfolgreicher vorgestellt. Nur drei Punkte aus drei Spielen sind zu wenig, um dem Tabellenzweiten noch gefährlich zu werden. Ob in Ertingen der erste Sieg gelingt, muss bezweifelt werden.

SG Öpfingen – SF Kirchen (Vorrunde 6:2). - Ihre bisher höchste Heimniederlage haben die SF Kirchen in der Vorrunde gegen Öpfingen hinnehmen müssen. Der Tabellenführer will seine erste Saisonniederlage am vergangenen Sonntag in Betzenweiler vergessen machen und wird versuchen, am Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurück zu finden.

VfL Munderkingen – SF Donaurieden (Vorrunde 1:3). - Der VfL Munderkingen wartet nach der Winterpause immer noch auf seinen ersten Sieg. In zwei Spielen sind die Donaustädter bisher leer ausgegangen. Aufsteiger SF Donaurieden hat nur einen Punkt weniger als sein Gastgeber und rechnet sich am Sonntag etwas aus.

TSV Türkgücü Ehingen – SV Oberdischingen (Vorrunde 1:2). - Punktgleich stehen diese beiden Mannschaften in der Abstiegszone. Von beiden Teams hatte man vor Beginn der Verbandsrunde mehr erwartet. Die Ehinger wollen sich auf dem Kunstrasen für die knappe Niederlage in der Vorrunde revanchieren.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SV Dürmentingen (Vorrunde 3:0). - Es bleibt zu hoffen, dass das Hochwasser in Daugendorf zurückgegangen ist und daher gespielt werden kann. Der Gastgeber benötigt dringend die Punkte.

Spielfrei ist an diesem Spieltag der TSV Rißtissen.