SV Ringingen bleibt 2018 unbesiegt

Der SV Ringingen hat auch im Spiel in Kirchen seine Erfolgsserie in der Fußball-Kreisliga A fortgesetzt. Der SV Oggelsbeuren gewann erneut ein Heimspiel, während Öpfingen in Riedlingen verlor.

SF Kirchen – SV Ringingen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Marc Bierer (34.), 1:1 Daniel Kress (57.). - Schon frühzeitig wechselte sich bei den Gästen Trainer Markus Wilke für einen verletzten Spieler ein. Das 1:0 von Marc Bierer ins lange Eck war sehenswert und unhaltbar. Nach der Halbzeitpause drückten die Gäste und glichen auch aus. In der Folge hatten meist die Ringinger mehr vom Spiel. Doch in der 69. Minute hatte Kirchen noch eine klare Torchance. - Reserven: 2:0.

SV Oggelsbeuren – SGM Ertingen/Binzwangen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Jonas Weller (30.). - Laut Aussage von Christian Aßfalg war das Spiel hartumkämpft, doch der Oggelsbeurer Sieg war letztlich verdient. In der 85. Minute sah noch ein Gästespieler Gelb-Rot.

TSV Riedlingen – SG Öpfingen 5:1 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Fabian Ragg (12., 13.), 3:0 Pascal Schoppenhauer (49.), 4:0 Felix Schmid (56.), 5:0 Fabian Ragg (64.), 5:1 Tobias Schüle (79.). - Nach Aussage von TSV-Pressewart Martin Hinz war die SG Öpfingen in den ersten zehn Minuten besser. Doch nach dem Doppelschlag von Fabian Ragg ging das Kommando an den TSV Riedlingen über. Das faire Spiel hatte einen guten Leiter.