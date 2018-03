SV Oberdischingen ist in Torlaune: 9:0 gegen Pflummern-Friedingen

In der Fußball-Kreisliga A1 hat sich der SV Oberdischingen am Sonntag in Torlaune gezeigt. Die SpVgg Pflummern-Friedingen spielte wie ein Absteiger und kassierte neun Tore. Die SG Öpfingen hatte gegen den SV Betzenweiler einmal mehr das Nachsehen. Die SF Kirchen verloren bei Aufsteiger SV Dürmentingen und die SG Griesingen behauptete ihren zweiten Platz. Der Start ins Fußballjahr 2018 war für den VfL Munderkingen negativ. Gegen den TSV Riedlingen schlugen sich die SF Bussen wacker, konnten aber den klaren Rückstand aus der ersten Halbzeit nicht mehr aufholen.

SV Betzenweiler – SG Öpfingen 3:2 (2:2). - Tore: 1:0 Elmar Locher (2.), 2:0 Marius Rudolf (29.), 2:1 Philipp Mall (35., FE), 2:2 Robin Stoß (41.), 3:2 Andre Hasenkampf (65.). Besondere Vorkommnisse: Rot für Manuel Hospach (SGÖ/90.), Gelb-Rot für Viktor Hasenkampf (SVB/87.). - Der Gastgeber hatte einen sehr guten Start, doch dann wurde es spannend. Die beiden Mannschaften lieferten sich eine spannende und gute Partie, doch am Ende war der knappe Betzenweiler Sieg verdient. - Res.: 2:2.

SGM Ertingen/Binzwangen – VfL Munderkingen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Christian Jäggle (26.), 2:0 Dominik Reck (65., FE), 3:0 Dennis Forstenhäusler (88.). - SGM-Trainer Bernd Rumpel bezeichnete den Sieg gegen Munderkingen als verdient, wenngleich er um ein Tor zu hoch ausgefallen sei. Die SGM sei die aktivere Mannschaft gewesen. Rumpel lobte den Schiedsrichter.

SV Dürmentingen – SF Kirchen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Christian Sauter (70.). Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Timo Schlegel (SVD). - SVD-Pressewart Christian Schlegel bezeichnete den knappen Sieg als klar verdient, da der Gastgeber weitere gute Chancen ausgelassen habe und die Gäste keinen gefährlichen Torschuss aufwiesen. - Reserven: 0:1.

SV Oberdischingen – SpVgg Pflummern-Friedingen 9:0 (3:0). - Tore: 1:0 Dominik Hanser (20.), 2:0 Andreas Schiele (32.), 3:0 Dominik Hanser (43.), 4:0 Alexander Volz (59.), 5:0 Julian Albrecht (65.), 6:0 Andreas Schiele (77.), 7:0 Bernd Geiß (80.), 8:0 Heiko Eberle (84.), 9:0 Bernd Geiß (87.). - Zum zweiten Mal in kurzer Zeit verlor der Tabellenletzte mit 0:9. Laut Aussage von Trainer Mario Gegic hätten die Gäste nur in den ersten 20 Minuten mitgehalten, seien dann aber eingebrochen. - Res.: 3:0 (Gäste sind nicht angetreten).

SF Bussen – TSV Riedlingen 2:4 (0:3). - Tore: 0:1 Dennis Altergot (2.), 0:2, 0:3, 0:4 Fabian Ragg (18., 34., 47.), 1:4 Jakob Schlaucher (51.), 2:4 Christian Rommel (68.). - Die Sportfreunde gaben sich in der zweiten Halbzeit viel Mühe, konnten aber den klaren Rückstand nicht mehr aufholen. Sie bleiben daher zusammen mit Pflummern-Friedingen am Tabellenende. - Reserven: 0:3 (gewertet).

SG Griesingen – SV Oggelsbeuren 2:0 (0:0). - Tore: 1:0, 2:0 Peter Gobs (50., 62.). Besonderes Vorkommnis: Gästetorhüter Philipp Schlegel hält in der 47. Minute einen Elfmeter von Peter Gobs. - Res.: 9:1.

Nachholspiele: Gründonnerstag, 29. März: SG Öpfingen – SpVgg Pflummern-Friedingen, SV Dürmentingen – FC Schelklingen/Alb. Karsamstag, 31. März: TSV Türkgücü Ehingen – SV Dürmentingen, SF Bussen – SGM Ertingen/Binzwangen, SV Betzenweiler – SG Griesingen.