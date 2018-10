SV Oberdischingen hat Fuß gefasst

Nach schwachem Rundenstart hat der SV Oberdischingen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A am Sonntag, 14. Oktober, ist der SV Oberdischingen Gastgeber des Nachbarn SF Donaurieden. Beide Mannschaften sind in Nähe der Abstiegszone platziert. Zwei Spiele des zehnten Spieltages finden bereits am Samstag, 13. Oktober, statt.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen – SF Donaurieden (Sonntag, 15 Uhr). - Trainer Markus Schmid hatte zu Beginn der Verbandsrunde den SV Oberdischingen von Mario Gegic übernommen. Seine Mannschaft hatte einen holprigen Start, doch inzwischen kam der SV Oberdischingen in die Spur und hat auch zweimal gewonnen. Allerdings hat der Gastgeber in seinen bisher neun Spielen der Saison erst zehn Tore erzielt. Am vergangenen Sonntag gelang dem SVO in Ringingen der erste Auswärtssieg. Dieser Erfolg hat sicher das Selbstvertrauen der Oberdischinger gestärkt.

Nach längerer Pause spielen die SF Donaurieden wieder in der Kreisliga A. Daher kommt es am Sonntag in Oberdischingen zu einem sicher interessanten Derby. Die Gäste haben erst einen Sieg auf ihrem Konto, aber viermal unentschieden gespielt. Die Sportfreunde haben einen Punkt weniger als ihr Gastgeber, aber auch ein Spiel weniger ausgetragen. Von der Spielstärke beider Mannschaften her ist wohl ein offenes Spiel zu erwarten.

TSV Rißtissen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Samstag, 17 Uhr). - In diesem Spiel treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Doch das bisherige Abschneiden der beiden Vereine ist unterschiedlich. Während Rißtissen nach seinem Sieg zum Rundenauftakt nur noch zweimal unentschieden spielte, hat der Gast bereits 13 Punkte auf seinem Konto. Durch die Fusion mit der TSG Zwiefalten hat der SV Daugendorf erheblich an Spielstärke gewonnen. Dennoch hat der TSV Rißtissen sicher den Ehrgeiz, einmal wieder drei Punkte einzufahren.

SG Öpfingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Samstag, 17 Uhr). - 22 Punkte aus acht Spielen: Das kann sich sehen lassen. Nach einigen Jahren auf Platz drei will es Öpfingen in dieser Saison offensichtlich genau wissen. Mit bisher 26 Toren hat der Tabellenführer einen Schnitt von mehr als drei Treffern pro Spiel. Im Heimspiel gegen Ertingen/Binzwangen ist bei der SG der nächste Sieg eingeplant.

SV Dürmentingen – SV Ringingen (Sonntag, 15 Uhr). - Nach dem schwachen Rundenstart ist die Dürmentinger Mannschaft von Trainer Tobias Tress inzwischen ins Mittelfeld aufgerückt. Der SV Ringingen hat zuletzt zum zweiten Mal zu Hause verloren und will nun auswärts die Scharte wieder auswetzen.

FV Schelklingen-Hausen – SG Griesingen (Sonntag, 15 Uhr). - Durch eine Siegesserie in den zurückliegenden Wochen wurde inzwischen der FV Schelklingen-Hausen zum ersten Verfolger des Tabellenführers SG Öpfingen. Das Team von Trainer Jens Kannemann rechnet am Sonntag zu Hause gegen Griesingen mit weiterem Punktezuwachs.

SV Betzenweiler – VfL Munderkingen (Sonntag, 15 Uhr). - In der Saison 2017/18 hat der VfL Munderkingen in Betzenweiler überraschend gewonnen. Der Gastgeber spielt heuer nicht die starke Rolle der vergangenen Saison und hat nur zwei Punkte mehr als die Gäste auf dem Konto. Nach zwei Niederlagen in Folge will jedoch die Mannschaft von VfL-Trainer Hartmut Pohl am Sonntag das Ruder herumreißen.

SF Kirchen – TSV Türkgücü Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). - Der Gastgeber hat bisher eine gute Runde gespielt. Das kann von den Ehinger Gästen sicher nicht gesagt werden, bei denen inzwischen wieder Tzafer Moustafa den Posten des Spielertrainers übernommen hat. Die Sportfreunde wollen am Sonntag die Punkte auf dem Semmelbühl behalten.

Spielfrei ist am Wochenende der FC Schelklingen/Alb.