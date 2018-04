Der SV Oberdischingen hat sich am Sonntag gegen den Tabellenzweiten sehr gut verkauft. Doch am Ende hatte der SV Betzenweiler knapp die Nase vorne.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen - SV Betzenweiler 2:3 (0:0). - Tore: 0:1 Eigentor (46.), 1:1 Tim Knittel (58.), 1:2 Marius Rudolph (65.), 1:3 Alexander Gresser (75.), 2:3 Julian Albrecht (87./FE). - Besonderes Vorkommnis: Rot für einen Gästespieler (85.). - Der Gastgeber begann sehr stark und hatte bereits in der 7. und 10. Minute zwei Torchancen. Zunächst blieb das Oberdischinger Tor unbehelligt. Dann zielte Viktor Hasenkampf knapp gegen das Gehäuse von Patrick Rieger. Vor der Halbzeitpause gab es auf jeder Seite noch eine gute Chance. Das 0:0 zur Pause war also dem Spielverlauf entsprechend.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Eine Rückgabe erreichte Rieger nicht mehr und es stand 0:1. Doch der SV Oberdischingen ließ sich nicht bange machen. Nachdem er eine gute Chance ausgelassen hatte, startete Tim Knittel in der 58. Minute einen Alleingang und schloss überlegt mit dem 1:1 ab.

Nicht lange dauerte die Freude, denn Marius Rudolph brachte in der 65. Minute die Gäste erneut in Führung. Als Alexander Gresser in der 75. Minute auf 1:3 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen. Nach einer Roten Karte für einen Gästespieler (85.), verkürzte Julian Albrecht in der 87. Minute durch Foulelfmeter zum 2:3. - Das Vorspiel der Reserven gewann Oberdischingen mit 2:1.