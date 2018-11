SV Oberdischingen gelingt überraschender Sieg

Drei Auswärtssiege hat es am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A1 gegeben. Den Vogel schoss der FC Schelklingen/Alb auf dem Ehinger Kunstrasen ab. Die SG Öpfingen gewann ihr Spiel zwar deutlich, doch war Munderkingen zumindest ebenbürtig. Die SGM Daugendorf/Zwiefalten hat ihren Anfangsschwung offensichtlich verloren. Der SV Oberdischingen rückte um zwei Plätze in der Tabelle noch vorn. Auch Aufsteiger SF Donaurieden siegt weiter. Das Derby zwischen der SG Griesingen und dem TSV Rißtissen gewannen die Gastgeber.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SGM Ertingen/Binzwangen 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Alexander Hecht (8.), 0:2 Christian Jäggle (42.), 0:3 Alexander Hecht (60.), 1:3 Jonas Butscher (82.). - Beim Aufsteiger läuft schon seit einigen Wochen nicht mehr viel zusammen. Am Sonntag lag er bereits mit 0:3 im Rückstand, ehe ihm der Ehrentreffer gelang. - Reserven: 2:3.

TSV Türkgücü Ehingen – FC Schelklingen/Alb 1:9 (0:2). - Tore: 0:1 Timo Rothenbacher (20.), 0:2 Eigentor (39.), 0:3 Andre Kley (49.), 0:4 Timo Rothenbacher (54.), 1:4 Tzafer Moustafa (60., FE), 1:5 Ralf Lang (65.), 1:6 Jochen Wetzel (67.), 1:7 Timo Rothenbacher (76.), 1:8 Ralf Lang (77.), 1:9 Timo Rothenbacher (90.). - Bei den Gästen spielte erstmals wieder Timo Rothenbacher und erzielte gleich vier Tore. - Reserve: 6:0.

VfL Munderkingen – SG Öpfingen 1:4 (1:2). - Tore: 0:1 Robin Stoß (37.), 1:1 Lukas Ottenbreit (41.), 1:2 Tobias Schüle (45.), 1:3 Manuel Schaupp (81.), 1:4 Philipp Mall (89.). - „Unsere Mannschaft hat ihr bisher bestes Spiel gezeigt“, sagte Felix Schelkle. Nach seinen Worten hätte der VfL zur Halbzeit klar führen müssen. Als der Gastgeber nach der Pause auf den Ausgleich drängte, fing er einen Konter zum 1:3 ein und dann kam auch noch ein viertes Tor hinzu. - Reserven: 4:3.

SG Griesingen – TSV Rißtissen 3:1 (2:1). - Tore: 1:0 Tim Werner (15.), 2:0 Jannik Werner (25.), 2:1 Peter Gall (28.), 3:1 Lukas Uhlmann (90+2). - Während im ersten Durchgang die SG Griesingen spielerische Vorteile hatte, hatte der Gast in einem fairen Derby in der zweiten Halbzeit eher mehr vom Spiel. Der gute Schiedsrichter wurde gelobt. - Res.: 5:1.

SF Donaurieden – SV Betzenweiler 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Ruwen Stetter (9.), 2:0 Tim Hafner (19.), 2:1 Rainer Neubrand (59.). Besonderes Vorkommnis: Rot für Donaurieden (62.). - In der ersten Halbzeit hatte Donaurieden mehr vom Spiel, doch nach dem Platzverweis machte Betzenweiler Druck. - Reserven: 3:0.

SV Oberdischingen – FV Schelklingen-Hausen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Tim Knittel (75.), 2:0 Andreas Schiele (88.). - „Dieser Sieg war für uns sehr wichtig“, sagte Trainer Markus Schmid. Es war ein offenes Spiel, doch der Oberdischinger Sieg war nicht unverdient. Der Gastgeber ließ noch einige Chancen aus. - Res.: 3:3.