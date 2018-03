SV Herbertshofen steht sehr gut da

Bei der Hauptversammlung des SV Herbertshofen berichteten der Vorsitzende, der Schriftführer, die Kassiererin sowie die Abteilungsleiter über das abgelaufene Vereinsjahr. Außerdem wurden an diesem Abend langjährige Mitglieder geehrt.

Am vergangenen Samstagabend fand die Hauptversammlung des SV Herbertshofen im Gemeindesaal Dintenhofen statt. Der Einladung folgten rund 80 Mitglieder. Der Vorsitzende Franz Rederer begrüßte die Anwesenden und begann über das allgemeine im Sportverein zu berichten. Wieder einmal fand er nur lobende Worte für die zu jederzeit herausragend gepflegten Sportanlagen.

In seinen Ausführungen berichtete Schriftführer Brian Leicht der Versammlung über das abgelaufene Jahr. Über die Finanzen des momentan 276 Mitglieder starken Vereins informierte die Kassiererin Michaela Hauswald, sie konnte einen gesunden Kassenbestand melden. Markus Dolp berichtete von der Fußballabteilung. Zum Abschluss der vergangenen Saison stand der SV Herbertshofen auf einem hervorragendem vierten Platz.

Jugendleiter Gerhard Braig berichtete von einigen Achtungserfolgen der Jugend-Mannschaften sowie von deren Vereinsaktivitäten wie das Zeltlager oder die Fackelwanderung. Wolfgang Braig erwähnte in seinem Bericht für die Freizeitsportabteilung viele Übungsabende und Aktivitäten, die meist unter dem Motto „Spaß und Geselligkeit“ liefen. Über einen regen Sport- und Ausflugsbetrieb in den beiden Gruppen der Abteilung Damengymnastik „Juckreiz“ und „Harter Kern“ berichteten Viola Rederer und Thea Amon. Bei den anstehenden Wahlen wurde Harald Hänle als stellvertretener Vorsitzender wiedergewählt. Ebenso wurden Brian Leicht als Schriftführer und Paul Burgmaier sowie Dominic Schreiber als Ausschussmitglieder wiedergewählt. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Simone Kupfer mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Anton Frik, Hans Baier, Herbert Ehlert, Hans-Jakob Striebel und Johannes Halder mit der Ehrennadel in Gold geehrt.