SV Herbertshofen gewinnt in Rottenacker

Innerhalb weniger Tage hat der SV Herbertshofen das zweite Auswärtsspiel gewonnen. In insgesamt sechs Spielen gab es fünf Auswärtssiege.

Kreisliga B 1: Am Mittwoch war keine Mannschaft des Spitzenfeldes im Wettbewerb. Daher hat sich an der Reihenfolge auf den ersten Plätzen auch nichts geändert.

SG Altheim II - SSV Ehingen-Süd II 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Fabian Maier (10.), 0:2 Sven Geisinger (20.), 0:3 Benedikt Held (67.), 1:3 Lamin Sanneh (73.). - Obwohl die Gäste nicht in stärkster Besetzung angetreten waren, kamen sie zu einem ungefährdeten Sieg.

FV Schelklingen-Hausen II - SV Granheim 3:1 (2:1). - Tore: 1:0, 2:0 Thomas Mannhart (3., 21.), 2:1 Oliver Holzmann (45+4), 3:1 Thomas Mannhart (48.). - Der dreifache Torschütze Thomas Mannhart sicherte allein den Sieg der Schelklinger Reserve.

SV Niederhofen - KSC Ehingen 1:2 (0:1). - Tore: Tomislav Kuric (30.), 0:2 Nikola Gujic (55.), 1:2 Daniel Rieder (75.). - Auf dem Hochsträß überraschten die Ehinger Kroaten mit einem Auswärtssieg. Erst beim Stande von 0:2 konnte Daniel Rieder noch verkürzen.

BSV Ennahofen - TSG Ehingen II 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Kristof Mayevski (55.), 0:2 Nesaria Genian (75.). - Die Ehinger Reserve hatte am Mittwoch nur zwölf Spieler und keinen etatmäßigen Torwart zur Verfügung. Im Team von Mohsen Younis standen insgesamt fünf A-Junioren, die durchweg eine starke Leistung ablieferten.

Kreisliga B 2: Tabellenführer SGM Daugendorf/Zwiefalten hat sein Nachholspiel in Munderkingen klar gewonnen. Die beiden Munderkinger Spiele (Kreisliga A und Kreisliga B 2) fanden parallel im Stadion und auf dem Sportplatz im Ried statt.

VfL Munderkingen II - SGM Daugendorf/Zwiefalten 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Tobias Münst (38.), 0:2 Niklas Haiß (45+2), 0:3 Jochen Geißelhart (80.), 0:4 Clemens Hölz (81.). - Vfl-Trainer Markus Vogel hatte anfangs gerade mal elf Spieler zur Verfügung, im Laufe des Spiels wurden es 13. „Meine Mannschaft hat gut gekämpft“, lobte Vogel sein Team. Erst gegen Spielende ging die Luft aus.

TSG Rottenacker II - SV Herbertshofen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Philipp Missel (10.), 0:2 Maximilian Rapp (48.). - Anfangs hatten die Gäste spielerische Vorteile, doch die TSG hat gut mitgehalten. Im zweiten Durchgang hat der SV Herbertshofen nach dem zweiten Tor das Ergebnis verwaltet, doch laut Uwe Schneider ging der Sieg in Ordnung.

Nachholspiel in der Fußball Kreisliga B 2

TSG Rottenacker II - SG Dettingen II (Freitag, 19 Uhr). - Innerhalb von zwei Tagen muss die TSG Rottenacker Reserve zum zweiten Mal antreten. Die zweite Mannschaft der SG Dettingen ist in der Tabelle besser platziert als ihre Gastgeber. Sie wird am Freitagabend in der Nachbarschaft zumindest ein Remis anstreben.