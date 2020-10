SV Granheim zu Gast beim Tabellenführer

Die rund 450 Beschäftigten der Kässbohrer Geländefahrzeug AG am Firmensitz in Laupheim gehen von Dezember an in Kurzarbeit. Der Pistenbully-Hersteller reagiert damit auf den schleppenden Auftragseingang infolge der Corona-Krise.

Bei einer Betriebsversammlung am Dienstag hat die Geschäftsleitung die Belegschaft informiert. „Wir haben in Abstimmung mit dem Betriebsrat drei Monate Kurzarbeit angesetzt, beginnend in der Produktion und ab Januar auch in der Verwaltung“, sagte Vorstandssprecher Jens Rottmair der „Schwäbischen Zeitung“.